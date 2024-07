Zoran Dragić zapušča zmajevo gnezdo

"Po poteku pogodbe se od Cedevite Olimpije poslavlja Zoran Dragić. Zoran je s Cedevito Olimpijo osvojil tri naslove slovenskega državnega in pokalnega prvaka. Zoran, hvala za vse in vso srečo v nadaljevanju kariere!" so na družbenih omrežjih zapisali pri ljubljanskem klubu.

Mlajši od koseških bratov Dragić je v Olimpijo prišel v sezoni 2021/22 iz litovskega Kaunasa, za zdaj pa še ni znano, kje bo nadaljeval klubsko kariero.

