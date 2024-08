Zoran Dragić, ki je od 2022 igral za Cedevito Olimpijo, je v španski ligi ACB igral za Malago (2012/2014) in Baskonio (2019/2021), s katero je 2020 tudi postal španski prvak.

Ob tem ima izkušnje z evropskimi tekmovanji, saj je osem sezon igral v evroligi, pet v evropskem pokalu in eno v pokalu eurochallenge, je zapisal španski klub.

"Verjamemo, da bodo njegove izkušnje, kakovost in zmagovalni karakter dodaten plus za ekipo. Zaupamo v njegove napadalne sposobnosti tako pri metih z razdalje kot v igri brez žoge in protinapadih," je dodal Bilbao Basket.

Preberite še: