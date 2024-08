Košarkarji Cedevite Olimpije so prejšnji teden začeli priprave na novo sezono. Prvič jih bomo na parketu videli na pripravljalnem turnirju v hali Tivoli, ko se bodo 6. septembra pomerili z aktualnim prvakom evrolige, Panathinaikosom. Cedevita Olimpija je poleti doživela precej sprememb, obraz ekipe pa ostaja Jaka Blažič. Težave s hrbtom, ki so mu onemogočile nastop v kvalifikacijah za olimpijske igre, je odpravil in tako že dela s polno paro. "Zdaj imamo čas, da se spoznamo in da ustvarimo eno dobro zgodbo."

"Pripravljeni za delo. Spočiti, sveži. Pomembno je, da imamo pravi pristop od prvega dne in da gremo dan za dnem, trening za treningom, da napredujemo in pridemo v sezono, kar se da dobro pripravljeni," je pred prvim košarkarskim treningom kot pravi kapetan poudaril Jaka Blažič. "Po koncu sezone sem spet začutil bolečine v hrbtu in sem izkoristil poletje, da se mi obnovi fizična priprava. Zdaj sem brez bolečin in grem na priprave normalno z ostalimi fanti. Bilo je vsega po malo. Rehabilitacija hrbta, k temu sodijo vaje fizioterapije in seveda tudi počitek. Zdi se mi, da sem zdaj v dobrem stanju."

O reprezentančni prihodnosti: Težko zdaj govorim o tem

Jaka Blažič Foto: Guliverimage Da je lahko stoodstotno nared za novo klubsko sezono, je izpustil zadnjo reprezentančno akcijo. Slovenija na olimpijskih kvalifikacijah ni bila uspešna. "Spremljal sem jih, navijal zanje, bil sem tudi na tekmi z Grčijo v Atenah. Fantje so dali vse od sebe, kot vsako poletje, na vseh kvalifikacijah. Na žalost se letos ni izšlo. Malo smo imeli težav s poškodbami, Luka je prišel malo utrujen. Vseeno so pokazali, kako se nosi reprezentančni dres, a se žal ni izšlo." Štiriintridesetletnik jasnega odgovora o svoji reprezentančni prihodnosti ni dal. Največ je odvisno od zdravja. "Težko zdaj govorim o tem. Če bo zdravje, zagotovo. Bomo videli. Gremo dan za dnem. Ko bo prišel čas za to, se bomo pomenili tudi o tem."

"Nov veter z novim, uveljavljanim trenerjem"

Zvezdan Mitrović mu vloge še ni razkril. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Prvi dnevi treninga so čas za spoznavanje z novimi igralci. Cedevita Olimpija jih ima kar sedem. "Zdaj imamo čas, da se spoznamo in da ustvarimo eno dobro zgodbo. Mislim, da so sestavili tako kompatibilno ekipo, ki lahko konkurira v obeh tekmovanjih. Upam, da bo res tako," pravi Blažič, ki je eden od zgolj štirih košarkarjev, ki so ostali v Stožicah po prejšnji sezoni (dva pa sta se vrnila). "To je nekaj, s čimer se srečujemo v tem klubu že nekaj časa. In verjetno bo tako še naprej, saj nimamo takega proračuna, da bi lahko zadržali igralce, ki imajo dobre sezone. Je pa tudi nov veter z novim, uveljavljanim trenerjem dobra okrepitev. Zelo pomembno je, da se hitro ustvari kemija in začnemo sezono v dobrem tekmovalnem ritmu."

Za razliko od prejšnjih poletij, ko je bilo kar nekaj poškodb, reprezentanti pa so manjkali zaradi prvenstev, so letos od prvega dne priprav prisotni prav vsi. Tudi Gregor Glas, ki ima lažjo težavo s stegensko mišico, je z ekipo odpotoval na pripravljalni kamp v Kranjsko Goro. "To je res pozitivna stvar, da smo vsi zbrani že od prvega dne, kar se redko zgodi zaradi vseh teh reprezentančnih akcij. To moramo tudi dobro izkoristiti," je poudaril kapetan.

Trener mu vloge v ekipi še ni razkril

Foto: www.alesfevzer.com Članska ekipa Cedevite Olimpije ima tudi nov trenerski štab, na čelu katerega je Zvezdan Mitrović, ki se je po več kot 20 letih dela v tujini vrnil v enega od klubov lige ABA. Pred tremi leti je Monaco popeljal do naslova v EuroCupu, ko je bil izbran tudi za trenerja sezone. "Nič mi ni povedal, kaj bo moja vloga, rekel je, da me vidi v ekipi. Imamo pa zdaj vsi tu igrišče, da se dokažemo in mislim, da je to edino pravilno. Ta motivacija, ta želja po dokazovanju je nujna, in če bo tako, se nimamo ničesar bati," je o sodelovanju z novim trenerjem povedal Blažič, ki ni imel pomislekov o svoji klubski prihodnosti. "Moja želja, da ostanem, je bila tudi želja trenerja, športnega direktorja in uprave. Nismo veliko razmišljali in smo se kar dobro zmenili."

Z inatom v novo evropsko sezono?

V štabu je tudi Miljan Goljović. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Slovenski državni in pokalni naslov so v minuli sezoni osvojili, na mednarodni sceni pa so razočarali. V ligi ABA so izpadli v četrtfinalu, v EuroCupu pa dobili le eno tekmo od 18. Bo v novi sezoni kar nekaj inata, kot radi rečemo, da se vendarle doseže precej več, smo še vprašali Blažiča. "Saj smo imeli to želja, inat že prejšnjo sezono, ampak ni tako enostavno. Ta zadeva je zelo kompleksna. Zdaj ne bom nič napovedoval. Lani smo že pred sezono veliko govorili o ciljih. Zdaj pa se bom držal tega, da smo v sedanjosti, da gremo dan za dnem in da pridemo v sezono dobro pripravljeni." Jasen pa je prvi krog, da se tak evropski niz porazov ne ponovi. "Ta hip lahko samo poslušamo trenerja, da igralci sprejmejo vloge, ki jih bo dodelil. Če se to zgodi, bomo dobre volje. Ko je igralec zadovoljen, kaže tudi boljšo igro. In za to bomo delali na treningih."