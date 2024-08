Ljubljanska dvorana Tivoli bo 6. in 7. septembra v okviru ljubljanskega festivala športa gostila košarkarski turnir s tremi udeleženci evrolige. Ob Cedeviti Olimpiji bodo nastopili aktualni evropski prvak Panathinaikos Atene, prvak evrolige 2021/22 turški Anadolu Efes in Bayern München.

Prijateljski turnir bodo ekipe izkoristile za pripravo na prihajajočo tekmovalno sezono 2024/25. Dogajanje v bližini Tivolija bo Mestna občina Ljubljane, ki je organizator festivala športa, popestrila s številnimi delavnicami in aktivnostmi vseh športnih klubov, ki delujejo v Ljubljani.

Turnir v hramu slovenske košarke bo potekal v petek, 6. septembra, in v soboto, 7. septembra. V petek bosta na sporedu polfinalni tekmi, v soboto še tekma za tretje mesto in finale.

V prvem polfinalu v petek ob 18. uri se bosta pomerila Cedevita Olimpija in Panathinaikos, v drugem ob 20.30 Anadolu Efes in Bayern. Drugi dan bosta tekmi ob 16.00 in 18.30.