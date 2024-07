Kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič bo še naprej nosil dres zmajev. Ljubljanski klub in kapetan sta se dogovorila za podaljšanje pogodbe, Blažič pa bo v slovenski prestolnici ostal vsaj do konca tekmovalne sezone 2025/26.

"Imamo poletje, da napolnimo baterije"

"V Ljubljani ostajam še vsaj dve sezoni. Zelo vesel sem, da smo podaljšali pogodbo, in mislim, da imam pred seboj še kar nekaj dobrih predstav. Cedevita Olimpija je zagotovo klub, v katerem si želim biti. Imamo poletje, da napolnimo baterije in da na priprave pridemo motivirani," je ob podaljšanju pogodbe povedal kapetan Cedevite Olimpije, ob tem pa izdal želje pred novo tekmovalno sezono. "Predvsem želim videti homogeno in povezano ekipo, ki bo vsako tekmo dala vse od sebe in prikazala klub v najboljši mogoči luči, tako v regionalni ligi kot tudi v Evropskem pokalu."

V tekmovalni sezoni 2023/24 je Jaka Blažič zaigral na 18 tekmah EuroCupa, v malo več kot 29 minutah, ki jih je v povprečju preživel na parketu, pa je dosegal 16,1 točke, 4,5 skoka in 1,3 asistence na tekmo. V regionalni ligi je zaigral na 28 tekmah, v 28,3 minute igre pa v povprečju dosegal 14,2 točke, 5,1 skoka in 3,1 asistence na obračun. Z ljubljanskim kolektivom je v sezoni 2023/24 osvojil naslov slovenskega državnega, pokalnega in superpokalnega prvaka.

"Vemo, česa je Jaka sposoben, zavedamo se tudi, da bo zelo motiviran v prihodnji sezoni." Foto: www.alesfevzer.com

Zadovoljen tudi direktor

"Jaka Blažič je kapetan in vodja Cedevite Olimpije, zato smo zelo zadovoljni, da se nam je uspelo dogovoriti za podaljšanje pogodbe in da bo ostal del zmajeve družine še vsaj prihodnji dve sezoni. Vemo, česa je Jaka sposoben, zavedamo se tudi, da bo zelo motiviran v prihodnji sezoni. Komaj čakamo, da ga po letošnjem poletju spet vidimo na parketu," je ob podaljšanju pogodbe s kapetanom članske ekipe ljubljanskega kluba povedal športni direktor Cedevite Olimpije Chechu Mulero.

