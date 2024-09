Na domačem parketu nič novega

S simultanko Cedevite Olimpije proti Krki (103:73) se je v torek v Laškem uradno zavrtelo kolesje nove košarkarske sezone. "K srečanju smo pristopili resno, mlajši fantje so odlično izkoristili svoje priložnosti," je bil zadovoljen trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović, medtem ko je strateg Krke Dejan Jakara opozoril: "To srečanje je pokazalo, kakšno bo letos razmerje moči v ligi ABA."

Tudi letošnji začetek košarkarske sezone v Sloveniji je postregel s podobnim, če ne celo enakim scenarijem kot v preteklih letih. Cedevita Olimpija se je petič zapored in skupno trinajstič zavihtela do superpokala, s kar 103:73 je odpihnila Krko, ki razen prvih nekaj minut ni bila dorasel tekmec favoriziranemu nasprotniku. Luko Ščuko je na prestolu z nazivom MVP nasledil še en mladi slovenski košarkar Žiga Daneu, ki je v dobrih 20 minutah na parketu dosegel 16 točk.

"Žigi sem pred tekmo dejal, da ni pomembno, ali je dobro odigral proti Panathinaikosu, da je zdaj v tem trenutku, na tej ravni, pomembno, da pokaže, česa je sposoben. Upravičil je pričakovanja," je bil po obračunu zadovoljen strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović, ki je tako z lovoriko odprl svojo bero na klopi ljubljanskega kluba.

Cedevita Olimpija je s suvereno zmago in lovoriko vstopila v novo sezono. Foto: www.alesfevzer.com

Pridobil samozavest

Veselja in ponosa ni skrival niti 22-letni Daneu. "Pred tekmo me je ob pogovoru s trenerjem malce stisnilo, še vzpostavila sva očesni stik in vedel sem, da moram nekaj narediti. Iskreno, ne vem, ali bi bil lahko bolj zadovoljen. Zadovoljen sem tudi s predstavo ekipe, s soigralci smo se res dobro ujeli, zelo dobro treniramo, igramo, to se je na tem obračunu tudi pokazalo. V primerjavi z lanskim letom sem letos veliko bolj samozavesten. Trener je nam, mlajšim, dejal, da se moramo izkazati, to me je res motiviralo, zavedal sem se, da imam danes to priložnost, da pokažem, kaj znam in zakaj treniram," je bil nasmejan Daneu, ki verjame, da je lahko v tej sezoni ob vrnitvi iz Helios Suns dodaten doprinos k ekipi.

"Lani je bila sezona nekoliko drugačna, tudi trener ni toliko verjel vame, letos je drugače, kar je velika sprememba. Pod vodstvom Zvezdana res dobro treniramo, pove mi, ko kaj storim narobe, včasih tudi povzdigne glas, ko je to potrebno. Nisem pričakoval, da bom imel takšno minutažo, sem si pa na treningih izboril svoje minute, trener mi zaupa. Verjamem, da bomo letos veliko naredili. Glede sezone smo optimistični, verjamemo, da lahko pokažemo svoje. Vemo, kaj se je dogajalo v prejšnjih sezonah, zdaj verjamem, da lahko storimo korak naprej," je prepričan 211 centimetrov visoki košarkar.

Žiga Daneu je dobro izkoristil dano priložnost. Foto: www.alesfevzer.com

Priložnost za mlade

Mitrović ob svojem uradnem debiju na klopi Olimpije ni imel pretiranega "dela". Minutažo je razporedil med svoj kader in priložnosti so dobili tudi mlajši igralci. Olimpija je osvojila še 11. zaporedno lovoriko na domačih tleh, kjer je suverena vse od pokala Spar leta 2021, ko je slavila Krka. "Bila je dobra tekma, vedno, ko gre zares, je motiv igranja drugačen. K srečanju smo pristopili resno, mlajši fantje so odlično izkoristili svoje priložnosti. Zadovoljen sem s prvo trofejo in predstavo. Glede izbora kadra za to tekmo sem se odločil glede na pozicije na parketu, na žalost je Joan Beringer zbolel, prav tako Lovro Gnjidić. Fantom sem rekel, da moramo odigrati to, kar treniramo. To je bila zadnja tekma pred začetkom lige ABA, prihaja tudi Eurocup, tako da smo poskušali to izkoristiti, da pridemo v ritem," je pojasnil Mitrović in se nato že ozrl proti nedeljski tekmi lige ABA, ko bo Olimpija gostovala v Železniku pri FMP.

"Prva tekma je vedno najtežja, takoj za uvod nas čakata dve gostovanji. FMP je res dobra ekipa, prvi obračuni so vedno nepredvidljivi, ne vem niti, kaj pričakovati oziroma kakšen bo odziv igralcev. Tudi danes nisem vedel, še vedno smo v fazi spoznavanja, a za zdaj gre vse po načrtih. Seveda bi si želeli širši kader, več igralcev, a fantje, ki so tu, so glede na proračun kakovostni, bomo videli," je še dodal črnogorski strokovnjak.

Jakara: Ni razloga za preplah

Prvi preizkus v ligi ABA pa v nedeljo čaka tudi Krko, ki bo za uvod doma gostila Mego. Krkaši so v torek v Laškem prikazali manj od pričakovanega odpora proti favorizirani ljubljanski ekipi. "Že ob prenosu smo prelahko izgubljali žoge, nismo jih znali prenesti v napad, iz tega je sledilo nekaj lahkih košev. Mislim, da smo v prvem polčasu vrgli samo šest trojk, na pripravljalnih tekmah je bila ta številka veliko višja, tako da preprosto nismo imeli odgovora na njihovo agresivno igro. To je bil tudi razlog za poraz, tudi taktično smo naredili ogromno napak, ki jih še sam ne razumem, preprosto moramo videti, zakaj je do tega prišlo. Je pa to srečanje pokazalo, kakšno bo letos razmerje moči v ligi ABA," je prepričan trener Krke Dejan Jakara.

"Tudi ko sem bil pri Heliosu, smo prvo tekmo proti Olimpiji izgubili na enak način, pa smo imeli potem odlično sezono," je poudaril Jakara. Foto: www.alesfevzer.com

Strateg dolenjske zasedbe kljub temu verjame, da visok poraz ne bo vplival na uvod sezone v regionalnem tekmovanju, kjer Krka upa na zanesljiv obstanek v ligi. "Tudi ko sem bil pri Heliosu, smo prvo tekmo proti Olimpiji izgubili na enak način, pa smo imeli potem odlično sezono. Ni razloga za preplah, vemo, kaj lahko storimo, razen ene tekme smo odlično odigrali na pripravljalnih obračunih. Je pa morda to šok za nekatere, ki še niso igrali na tej ravni. Taktično moramo biti na res vrhunski ravni, če bomo želeli parirati takšnim ekipam. To je druga dimenzija igre in ekip," si je čistega vina nalil Jakara.

V Krkini zasedbi se je sicer v torek pokazal predvsem velik primanjkljaj na centrskem položaju, kjer Brady Skeens nima prave zamenjave. "Iščemo rešitve, če bi bili na trgu igralci, ki nam ustrezajo, bi že koga pripeljali. To ni nobena skrivnost, potrebujemo širino za dve tekmovanji, sploh v državnem prvenstvu imamo visoke cilje, vemo, kakšno je stanje s poškodbami. Potrebujemo rotacijo, da bomo lahko konkurenčni," je še dodal Jakara.

