"Na mizi sem imel še nekaj drugih ponudb, tudi s Studentskim centrom smo se še pogovarjali, a me je Krka že po zadnji tekmi lige ABA klicala in me čakala," je svojo odločitev, da prevzame dirigentsko palico Krke, pojasnil Dejan Jakara, ki z novomeškim klubom začenja novo obdobje.

Kot je v Novem mestu v iskanju prave formule v zadnjih letih postala že stalnica, so tudi pred začetkom nove sezone obrnili povsem nov list. Upajo, da ga bodo letos vendarle popisali z uspešno zgodbo. Krka je bila namreč v pretekli sezoni na robu izpada iz lige ABA, a je slovenske pokalne podprvake na koncu pred selitvijo v drugi nivo tekmovanja rešila širitev jadranske lige, tako da bo imela Slovenija poleg Cedevite Olimpije tudi letos v regionalnem tekmovanju dva predstavnika.

Nov veter z Jakaro

Po odhodu trenerja Gašperja Okorna je trenerski stolček zasedel Dejan Jakara, ki se je v Novo mesto preselil iz Podgorice, kjer je pred tem vodil Studentski centar. "Izkušnja v Črni gori je bila odlična tudi zato, ker sem videl, kaj nas čaka tudi v tej sezoni, ko bo liga ABA še močnejša, kot je bila. Tudi na podlagi tega smo izbirali igralce, ki bi lahko bili neugodni za nasprotnika. Krka me je prepričala predvsem s tem, da igra v prvi ligi ABA. Na mizi sem imel še nekaj drugih ponudb, tudi s Studentskim centrom smo se še pogovarjali, a me je Krka že po zadnji tekmi lige ABA poklicala in me čakala. Tako da mi potem niti ni bilo treba veliko razmišljati, liga ABA je bila res velik magnet," je svoje razloge za selitev na Dolenjsko v dvorani Leona Štuklja pojasnil 38-letni Jakara.

Gašper Okorn se je po koncu sezone poslovil od Novega mesta. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Tudi ta si želi, da bi Krka po dolgih anemičnih letih vendarle znova dobila veter v jadra. "Spremenili smo celoten štab. Želel sem si nove energije, tudi pri igralcih, ki so tukaj, mislim, da smo karakterno zadeli vse od prvega do zadnjega. Jasno pa je, da nimamo velike izbire. Slovenski igralci, ki so na ravni reprezentance, so za nas predragi ali pa so to fantje, ki igrajo na višji ravni. Vesel sem, da smo sestavili ekipo, kakršno smo, kar zadeva tujce, smo vse preverili še preveč, bomo pa videli, kako se bo vse skupaj izšlo. Kot štab smo naredili vse, da bi se stvari izšle, zdaj pa bomo videli, kako in kaj," je dodal Jakara.

Spremembe v igralskem kadru

Poleg sprememb v strokovnem štabu, kjer mu bosta pri odločanju pomagala Domen Zevnik in Leon Stipaničev, je konkretne spremembe doživel tudi igralski kader. V Novem mestu so ostali Jan Špan, Miha Cerkvenik, Robert Jurković, Niko Bačvić, Žak Smrekar, ki je s slovensko izbrano vrsto do 18 let osvojil bron na evropskem prvenstvu, in Bine Plut. Ekipi sta se med drugim pridružila Američana, organizator igre Tayler Persons in center Brady Skeens, občasna slovenska reprezentanta Tibor Mirtič in Jakob Čebašek, v matični klub se je vrnil 21-letni Jaka Klobučar, na vrata ekipe pa trka tudi mladinec Lovro Fila. Od kluba so se med drugim poslovili Miha Škedelj, Marko Radovanović, Jurij Macura in Leon Stergar.

"Za zdaj je vse tako, kot smo si zamislili, zagotovo bomo pripeljali še enega igralca na branilskem položaju, malce višjega, ki bi se morda lahko premaknil tudi višje. Na trgu sicer ni veliko igralcev, ki bi nam ustrezali, a tako pač je. Potem pa bomo skozi prijateljske tekme videli, kaj nam še manjka in kje smo slabši, pa se bomo na podlagi tega odločali za naprej. Moramo biti drugačni, nismo visoki, smo pa lahko hitri. Proračun nam nekoliko onemogoča, da bi imeli oboje. Če bi imeli višjo zasedbo, bi bili počasnejši, sam tega ne maram, zato smo se odločili za hitrejše košarkarje, brez nekih specifičnih centrov. Mislim, da z ekipno taktiko lahko pariramo tudi ekipam z močnimi, visokimi centri, bomo pa skušali unovčiti svojo hitrost," je o kadru še povedal Jakara.

V prejšnji sezoni je vodil Studentski centar. Foto: SC Derby/Filip Roganović

"Želimo igrati moderno, hitro košarko, koliko bomo v tem uspešni, pa bomo še videli. To je nova ekipa, želeli smo sestaviti ekipo, ki se bo tudi karakterno ujela in ki se zaveda pomembnosti tekmovanj ter da bo v težkih trenutkih ostala skupaj," je še poudaril Jakara, ki je svoje varovance na pripravah pozdravil nekoliko prej, kot je bila stalnica v preteklosti. "Glavni razlog je, da se tudi sezona začne prej. Hkrati pa je v klubu dosti stvari novih, tako da potrebujemo nekaj časa, da se prilagodimo in pripravimo na sezono. Vsi košarkarji, ki so tukaj, so na zelo visoki ravni pripravljenosti, vsi se zavedajo pomembnosti te sezone," je še povedal Krkin strateg.

"Nič ne gre čez noč. Navijači morajo začutiti, da se ekipa bori, da ne bo popuščala. Tudi njihovo podporo si moramo prislužiti. Cilj je, klišejsko, da želimo na vsaki tekmi dati vse od sebe, težko pa je govoriti, kam nas to lahko pripelje. Nehvaležno pa je zdaj govoriti, da si želimo obstanka v ligi, ker to niti ni pravično do mojih košarkarjev, ki so morda sposobni še več. V državnem prvenstvu si seveda želimo uvrstitve v finale, za ligo ABA pa bomo videli," je dodal Jakara.

Jan Špan bo tudi v novi sezoni vodil igro Krke. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Špan razmišljal o odhodu, a ...

Ta bo v tej sezoni zagotovo veliko stavil na Jana Špana, ki je imel izjemno pomembno vlogo že pod vodstvom Okorna. "Po lanski sezoni sem razmišljal tudi o odhodu, bilo je kar nekaj ponudb, a me je prepričalo predvsem to, da nisem nikjer drugje videl okolja, kjer bi lahko dal toliko kot Krki in kjer bi to dobil nazaj. Mislim, da so nastavki dobri, da se stvari gradijo v pravo smer. Veliko pa bo dejavnikov, ki bodo vplivali na vse skupaj, zdaj pa bo iz treba potegniti maksimum. Sam sem res pozitivno nastrojen," je dejal Špan, ki je za zdaj zadovoljen z opravljenim.

"Za zdaj gre vse po načrtu, se še spoznavamo, a smo v tem trenutku tam, kjer moramo biti. Super smo se ujeli, zbrala se je skupina pravih karakterjev, zdaj pa bo to treba pretvoriti še v delo na igrišču. Lani smo imeli tudi nekaj smole, zato bi si letos res želel, da bomo v ključnih trenutkih vsi ostali zdravi ter da bomo v najpomembnejših trenutkih imeli tudi več sreče, predvsem pa pameti, ki je lani nismo imeli. Če bi že v zadnji sezoni imeli to, mislim, da bi ta lahko bila videti drugače," je dodal organizator igre.

Jakob Čebašek je nazadnje igral za beloruski Minsk. Foto: FIBA

Čebašek se vrača v Slovenijo

V Novo mesto pa se je iz Belorusije poleti preselil izkušeni Jakob Čebašek, ki je s Krko podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto. "Vedno se je lepo vrniti v Slovenijo. Odločitev je bila precej lahka, sploh potem ko me je Jakara poklical, mi predstavil svoj sistem in kje v njem vidi mene. Tudi sin bo začel šolanje. Kemija v ekipi je res super, od prvega trenutka smo se odlično ujeli, kar se zdaj prenaša tudi na igrišče, kjer vsi res grizemo. Glede ciljev, je jasno, da mora Krka spet igrati v finalu državnega prvenstva, v ligi ABA pa res upam, da ne bomo v zadnjih krogih trepetali, koga še lahko premagamo v boju za obstanek, da bomo že prej mirni in da bomo na mestih, ki nam prinaša mirno sezono," pa je pred začetkom novega obdobja povedal Čebašek.

