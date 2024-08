Košarkarska pravila pogosto posodabljajo, uvajajo številne novosti. "Trojka" je tako denimo začela navduševati svet konec 70. let prejšnjega stoletja, ko je zaživela v ligi NBA (sezona 1979/80), na tekmovanjih pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze Fiba pa se je začela pojavljati pred natanko 40 leti. Danes je za marsikoga že prelahek izziv. Tudi v ligi NBA, kjer je treba za tri točke stati nekoliko dlje od koša kot denimo v Evropi.

Na Filipinih so se domislili novosti, s katero želijo nagraditi tiste drznejše košarkarje, ki so tako samozavestni, da mečejo na koš z velike razdalje. Z idejo, kako bi lahko met z razdalje vsaj 8,25 metra od koša nagradili s štirimi točkami, so se poigrali na zadnjih dveh tekmah filipinskega prvenstva All Star in šli tokrat še korak dalje.

One the biggest innovations for the new PBA Season is the introduction of the 4-point shot — a first in any pro league in the world.



Love it or hate it, it’s here to stay 🏀 🇵🇭 (for now)pic.twitter.com/4mG6UYwSHR