Slovenski orjak se vrača v Azijo

Slovenski košarkarski reprezentant Žiga Dimec, eden izmed nepozabnih varovancev Igorja Kokoškova, ki so leta 2017 postali evropski prvaki, se vrača v Azijo. V klubski sezoni 2022/23 je nastopal na Japonskem, v tej pa bo nosil dres tajvanskega kluba Tainan TSG GhostHawks.

Slovenski košarkarski center Žiga Dimec ima nov klub. Pri 31 letih se je odločil, da se bo še enkrat preizkusil v Aziji. Na Japonskem je nastopal za Nishinomiya Storks, se nato lani preselil v Turčijo, letos pa si služil košarkarski kruh na Poljskem. Zdaj se vrača v Azijo, kjer bo nadaljeval košarkarsko pot na Tajvanu.

Tainan TSG GhostHawks nastopajo v prvi ligi od leta 2021, trener pa je Avstrijec Raoul Korner, ki je v Evropi nazadnje vodil Hamburg Towers (2022/23). "Žiga je tipični center, ki je v dresu slovenske reprezentance igral proti izjemnim igralcem in pridobil veliko izkušenj. Je močan in visok, hkrati pa tudi delaven igralec, pravi profesionalec, ki nam lahko zagotovi potrebno višino v napadu in obrambi," je ob prihodu Slovenca izpostavil avstrijski strateg.

V tajvanski ekipi prevladujejo domači košarkarji, med legionarji pa je največ Američanov (štirje), Dimec pa si bo delil slačilnico tudi z igralci iz Litve, Hrvaške in Mongolije.