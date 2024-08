Škofjeloški LTH Castings pripeljal tujo okrepitev

Škofjeloški LTH Castings je v svoje vrste pripeljal prvo tujo okrepitev. Dres kluba izpod Lubnika bo v prihajajoči sezoni nosil tudi Orhan Špago, 22-letni košarkar iz Bosne in Hercegovine, so sporočili iz kluba.

Orhan Špago, 186 cm visoki branilec, je zadnji dve sezoni preživel v domačem okolju, in sicer v ligi BiH. V sezoni 2022/23 je branil barve moštva Zrinjski Mostar, lani pa je igral pri ekipi Mladost Mrkonjić Grad, ki je prvenstvo končala na šestem mestu.

Branilec, ki se dobro znajde tudi na položaju organizatorja igre, je v povprečju na tekmo na parketu preživel 27 minut, v tem času pa dosegal po 11,1 točke, 3,8 skoka in 2,8 podaje.

"Mislim, da je prestop k LTH Castingsu velik in pravi korak za mojo kariero. Igral bom v elitni slovenski košarkarski ligi in v čast mi je, da bo to v dresu KK Škofja Loka, kluba z bogato košarkarsko zgodovino," je ob podpisu dogovora povedal Špago.

Škofjeločani so sicer s pripravami na novo sezono začeli v ponedeljek, Špago pa se bo kolektivu, ki ga vodi Dejan Prokić, pridružil v naslednjih dneh.