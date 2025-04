Kitajska je danes v bližini Tajvana začela eno najobsežnejših vojaških vaj na tem območju v zadnjem letu. Tajvan je v odziv aktiviral svoja letala, ladje in rakete. Peking naj bi se s takšnimi potezami med drugim odzival na retoriko tajvanskega predsednika Laj Čing Teja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska je do danes zjutraj po lokalnem času v 24 urah v okolico Tajvana poslala 19 vojaških ladij, med njimi tudi skupino letalonosilk šandong, je po navedbah AFP sporočilo tajvansko obrambno ministrstvo. To je največ od maja lani, ko so v okolici otoka opazili 27 kitajskih vojaških plovil.

"Vaje vključujejo preizkuse patrulj za bojno pripravljenost na morju in v zraku, /.../ napadov na pomorske in kopenske cilje ter blokad ključnih območij in morskih poti," je povedal polkovnik Ši Ji, tiskovni predstavnik vzhodnega poveljstva kitajske vojske.

Cilj vaj je "poslati strogo opozorilo odvračanja separatistom na Tajvanu", so še sporočili v Pekingu.

Vedno bolj napeto

Napetosti v približno 180 kilometrov široki Tajvanski ožini, ki otok ločuje od celinske Kitajske, naraščajo od maja lani, ko je bil na Tajvanu izvoljen predsednik Laj Čing Te in zavzel ostrejša stališča do Kitajske od svoje predhodnice Caj Ing Ven.

Laj je prejšnji mesec Kitajsko označil za "sovražno tujo silo" ter ukrepe za boj proti kitajskemu vohunjenju in infiltraciji.

ZDA dale jasno vedeti, kaj je njihova prioriteta

Kitajska v okolici Tajvana sicer redno izvaja vojaške vaje, današnje pa sledijo nedeljskemu obisku ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha na Japonskem. Ta je zagotovil, da bodo ZDA zagotovile "verodostojno odvračanje" v celotni Tajvanski ožini.

Peking vztraja pri stališču, da je Tajvan del kitajskega ozemlja, in napoveduje prevzem nadzora nad otokom, po potrebi tudi s silo.