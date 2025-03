Se Kitajska pripravlja na vojno? "Morali bi goreti vsi alarmi." #video

Na kitajskem družbenem omrežju WeChat se je pojavil in bil tudi zelo hitro izbrisan videoposnetek z ene od plaž na Kitajskem, ki prikazuje v pontonsko strukturo povezana tri domnevno nova pristajalna plovila kitajske mornarice. Kot ugibajo varnostni strokovnjaki, videoposnetek prikazuje preizkušanje različnih konfiguracij pristajalnih plovil, ki bi jih Kitajska lahko uporabila ob morebitnem poskusu napada na Tajvan.

Zgornji videoposnetek, ki je po hitrem postopku izginil s kitajskega družbenega omrežja WeChat, prikazuje tri plovila v plitvini, podprta z iztegljivimi stebrički, ki so med seboj povezana z dolgimi rampami oziroma mostovi, zadnji pa se iztega daleč na obalo. Kompozicija je po nekaterih ocenah dolga okrog 850 metrov.

Videoposnetek je nastal na za zdaj še neznani plaži, medij The War Zone, ki sledi dogodkom v svetu obrambne industrije, pa ugiba, da gre najverjetneje za plovila, ki so bila predhodno zasidrana v pristanišču na otoku Longšu v neposredni bližini kitajskega velemesta Guangdžov.

Kitajski predsednik Ši Džinping je v zadnjih letih sicer že večkrat napovedal, da se bo Tajvan prej ali slej na tak ali drugačen način ponovno združil z matično državo. Po mnenju mnogih političnih in vojaških analitikov so takšne obljube oziroma zagotovila napoved, da bo Kitajska, če ne bo šlo drugače, otok v prihodnjih letih poskusila zavzeti s silo. Foto: X / @lfx160219

Kot je na družbenem omrežju X zapisal Tom Shugart, nekdanji član podmorniških enot ameriške mornarice in strokovnjak možganskega trusta Center za novo ameriško varnost, so na posnetkih tako imenovana podporna pristajalna plovila, katerih natančne lokacije si kitajska mornarica močno prizadeva zakriti, pa čeprav sploh ni nujno, da jih upravlja vojska, saj lahko imajo tudi civilno poveljstvo. Civilna plovila so v preteklosti namreč že sodelovala pri vajah kitajske mornarice.

S takšnimi plovili bi lahko Kitajska v primeru poskusa napada na Tajvan, ki sicer velja za utrdbo sredi morja, na kopno v razmeroma kratkem času spravila ogromne količine pehote, oklepnikov in podpornih vozil, piše The War Zone.

Gre za priprave Kitajske za napad na Tajvan? Strokovnjak: "Morali bi goreti vsi alarmi."

Tajvan sicer velja za otok, ki bi ga bilo zelo težko napasti s pehoto, saj je prava "naravna utrdba", a na otoku je vendarle nekaj ranljivih točk, tako imenovanih "rdečih plaž", kjer bi lahko v primeru morebitne kitajske invazije v poštev prišla pristajalna plovila. Foto: ESRI / Posnetek zaslona

Po besedah Shugarta bi se zaradi prizorov, ki so se pojavili na družbenem omrežju WeChat, v Tajpeju, glavnem mestu Tajvana, in v Washingtonu morali prižgati vsi alarmi. Grožnja po njegovem mnenju sicer še ni neposredna, bo pa neizbežna postala, ko bodo pristajalne platforme povsem preizkušene in ko jih bodo Kitajci zgradili še več.

"Res si ne morem zamisliti drugačnih scenarijev, ki bi bili večji opozorilni znak za varnostne stratege na Tajvanu in njihove zaveznike v Washingtonu, da se kitajska vojska res dosledno drži navodil Ši Džinpinga, da bo do leta 2027 pripravljena na napad na Tajvan," je Shugart zapisal na družbenem omrežju X.

Kompozicija treh pristajalnih plovil je po oceni Shugarta dolga okrog 850 metrov. Foto: X / @lfx160219

V drugi objavi je dodal: "Če jim bo ta plovila uspelo spraviti na obalo in jih bodo uspešno ubranili, bodo to zelo slabe novice za Tajvan. Kitajska gromozanska civilna flota ima namreč kapacitete, da do Tajvana spravi enormno število (vojaških) vozil."

