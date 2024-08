Košarkarski svet žaluje, odšel je legendarni Dalmatinec

Košarka na tem delu Evrope ostaja brez še enega velikana. Rato Tvrdić, ponos splitske košarke, ki je dal ogromno tako Jugoplastiki kot tudi reprezentanci Jugoslavije, je izgubil boj z zahrbtno boleznijo. Ostal bo spomin na nepozabne predstave brkatega Dalmatinca, odličnega branilca in vrhunskega strelca, ki je rumeni dres Jugoplastike nosil kar 18 sezon. Dosegel je 5.561 točk, uspešno kariero pa je končal leta 1977. Na Tvrdićevi poslovilni tekmi je bila tudi ekipa Mednarodne košarkarske zveze (Fiba).

Rumenim je pomagal do dveh državnih in treh pokalnih naslovov, dvakrat je osvojil pokal Radivoja Koraća, zaigral pa tudi v velikem finalu državnih prvakov, v katerem je ostal za las prekratek proti Maccabiju (1972). Dve leti pred tem je z Jugoslavijo proslavljal največji uspeh, ko je v Ljubljani postal svetovni prvak. V izbrani vrsti mu je tudi pripadla čast, da je bil njen kapetan. Na svetovnih prvenstvih je bil še dvakrat drugi (1967 v Urugvaju in 1974 v Portoriku). Evropski prvak je bil dvakrat (1973 in 1975), leta 1969 pa je osvojil drugo mesto.

Otišao je Rato Tvrdić - splitska, hrvatska, europska i svjetska legenda...

Legendarni Žutko, košarkar izjemno vedrega duha in velik šaljivec, kar so oboževali vsi, s katerimi je sodeloval v košarkarskem svetu, bi prihodnji mesec dopolnil 81 let, a je bila zahrbtna bolezen premočna. Splitski šport, z njim vred pa celotna hrvaška in jugoslovanska košarka so tako ostali brez še enega velikana, ki je pred davnimi desetletji navduševal množice in osvajal lovorike kot po tekočem traku.