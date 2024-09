Cedevita Olimpija na generalki ugnala Trst

Cedevita Olimpija je uspešno zaključila obdobje pripravljalnih tekem in se z zmago nad Trstom (89:67) v soboto v koprski Areni Bonifika pobrali po dveh porazih na turnirju v Tivoliju, kjer so Zmajem nasproti stali evroligaši. Prva uradna preizkušnja za aktualne slovenske državne prvake sledi že v torek ob 18.00 v Laškem, kjer se bodo za prvo lovoriko v sezoni, slovenski Superpokal, pomerili s Krko.

Po izenačenem prvem polčasu (35:35), so se Zmaji v drugem razigrali, sredi zadnje četrtine vodili s +17 (78:61), nato pa dvoboj mirno pripeljali do konca in zabeležili zanesljivo zmago.

Devin Robinson je bil s 15 točkami najboljši strelec zeleno-oranžne zasedbe, temu je dodal še šest skokov. Sledil mu je DeVante’ Jones z 10 točkami in petimi asistencami. Med strelce so se vpisali vsi igralci, ki so stopili na parket. Žiga Daneu in Lovro Gnjidić sta tekmo preventivno izpustila.

Trener Zvezdan Mitrović z vsem videnim vseeno ni bil zadovoljen: "Rezultatsko je bila dobra tekma, a nisem najbolj zadovoljen. Preizkusili smo nekaj novih stvari, ki smo jih vadili ta teden, neke nove obrambne sisteme. Potrebovali bomo veliko časa. Igralci se še vedno ne poznajo med seboj. Še vedno ne vedo, česa je kdo sposoben. Tu je precej prostora za napredek v naši igri. Vseeno pa je lepo, da smo premagali Trst, ki ni slabo moštvo. Vsi igralci so dobili priložost za igro, igrali so tudi nekateri igralci, ki na preteklih tekmah niso blesteli, in odigrali so solidno. Lepo je zmagovati, vidim pa veliko dela, ki nas še čaka, četudi nimamo več veliko časa do začetka sezone."