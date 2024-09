Igra mačke z mišjo v Laškem: Cedevita Olimpija zanesljivo do lovorike

Košarkarji Cedevite Olimpije so na superpokalu v Laškem s kar 103:73 premagali Krko in ob tradicionalnem uvodu v sezono osvojili 13. superpokalno lovoriko.

Tekmo superpokala, ki vedno poteka na parketu novega člana prvoligaške druščine, v tej sezoni je povratnik Zlatorog Laško, so odigrali natanko sedem let za tem, ko je slovenska košarkarska reprezentanca v Istanbulu postala evropska prvakinja.

Novomeščani so favoriziranim tekmecem sledili le v prvi četrtini. Foto: www.alesfevzer.com Tako Cedevita Olimpija, ki je v Laškem upravičila vlogo favorita, kot Krka sta v novo sezono vstopili s precej spremenjenima postavama. Pri Ljubljančanih, ki jih je na prvi uradni tekmi vodil Zvezdan Mitrović, so v primerjavi z lansko sezono ostali štirje košarkarji, Jaka Blažič, Rok Radovič, D. J. Stewart in Gregor Glas. Zmaji so se morali v Laškem znajti brez D. J .Stewarta, Devina Robinsona, Joana Beringerja in Lovra Gnjidića. Zadnja dva je ustavila bolezen. Krko po novem vodi Dejan Jakara, od lanskoletnega igralskega kadra so ostali Jan Špan, Miha Cerkvenik, Robert Jurković, Bine Plut, Žak Smrekar in Niko Bačvić.

Krka je po zabijanju Bradyja Skeensa povedla z 2:0, a so nato Ljubljančani hitro odgovorili z delnim izidom 10:2. Krka je nato tudi na račun napak zmajev znova ujela priključek, izenačila na 12:12, vendar so Ljubljančani vnovič odgovorili in prevzeli pobudo, po prvih desetih minutah pa je semafor kazal 27:22 v korist branilcev naslova, pri katerih je Martinas Geben v uvodnem delu dosegel osem točk.

Žiga Daneu je bil izbran za najkoristnejšega igralca superpokala. Foto: www.alesfevzer.com Tudi uvod v drugo četrtino je pripadel košarkarjem ljubljanskega moštva, ki so po polaganju Žige Daneua šest minut in pol pred koncem prvega polčasa povedli s 33:24. Strateg Novomeščanov Jakara je z minuto odmora skušal ustaviti nalet zmajev, a brez uspeha, po trojki Alekseja Nikolića je Cedevita Olimpija slabih pet minut pred koncem druge četrtine prvič na tekmi povedla z dvomestno razliko (38:26), na krilih delnega izida 12:0 pa je prednost oranžnih narasla na +19 (45:26).

Ob polčasu je prednost dvanajstkratnih zmagovalcev superpokala znašala 55:33. Brynton Lemar je v prvem polčasu dosegel dvanajst točk (4/5 met iz igre), Nikolić se je podpisal pod točko manj, pri Krki pa je bil najučinkovitejši Skeens z devetimi točkami, a je moral nekaj minut pred prvim polčasom zaradi poškodbe ahilove tetive s parketa. Poškodba Američana ni bila prehuda, saj se je v drugem polčasu vrnil v igro.

Cedevita Olimpija je v nadaljevanju le še zviševala prednost, ob koncu tretje četrtine je povedla za 34 (82:48), v začetku zadnjega dela tudi za 40 (96:56), na koncu pa zanesljivo slavila s 103:73.

Daneu je bil s 16 točkami ob stoodstotnem metu (trojke 2:2, trije skoki, tri podaje) MVP superpokala, tudi Nikolić in Lemar sta k zmagi prispevala po 16 točk, Garcia Antonell in Jakob Čebašek pa sta ob porazu končala pri 14 točkah.

Zmaji so prišli do 13. superpokalne lovorike, Krka ostaja pri petih, zadnjo je osvojila leta 2016.

Cedevita Olimpija : Krka 103:73 (27:22, 55:33, 82:48) Dvorana Tri lilije, gledalcev 500, sodniki: Petek (Limbuš), Španić (Postojna), Rebeušek (Celje)

* Cedevita Olimpija: Jones 5 (2:2), Radović 10 (2:2), Nikolić 16 (2:2), Glas 11 (2:2), Lemar 16 (4:5), Blažič 3, Lazarevski 4 (2:2), Geben 10 (1:1), Prepelič 6 (1:2), Ogbeide 6, Daneu 16

* Krka: Mirtić 4 (0:2), Bačvić 3 (1:2), Garcia 14 (8:8), Persons 4, Plut 2, Jurković 9, Špan 6, Skeens 12 (4:5), Klobučar 5 (1:1), Čebašek 14 (3:4)

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 16:18, Krka 17:22

* Met za dve točki: Cedevita Olimpija 24:33, Krka 22:37

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 13:26 (Nikolić 4, Lemar 2, Daneu 2, Jones, Glas, Blažič, Geben, Prepelič), Krka 4:13 (Špan 2, Čebašek, Jurković)

* Skoki: Cedevita Olimpija 28 (18 + 10), Krka 19 (13 + 6)

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 24, Krka 21

* Pet osebnih: Glas (27.)

Konec tedna se bo začela liga Aba, sredi naslednjega tedna evropski pokal, zadnji konec tedna septembra pa še državno prvenstvo, ki bo v novi sezoni nosilo ime liga OTP banka.

Najuspešnejši klubi v superpokalu: 13 naslovov – Cedevita Olimpija (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)

5 – Krka (2010, 2011, 2012, 2014, 2016)

2 – Koper Primorska (2018, 2019)

1 – Šentjur (2015)

