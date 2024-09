Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v torek s superpokalno tekmo proti Krki uradno vstopili v novo sezono, v kateri bodo s tekmovanjem v Eurocupu znova edini slovenski predstavnik v evropskih tekmovanjih. "Veliko bo odvisno od tega, kako bomo krenili v sezono, že od začetka nas čaka težak razpored, in videli bomo, kako se bo odvilo," pred začetkom novega obdobja poudarja strateg Zvezdan Mitrović, ki pred začetkom novega obdobja umirja žogo in ne želi napovedovati preveč.

Popolnoma prenovljena zasedba slovenskih prvakov se nadeja, da v novem obdobju ne bo ponovila napak predhodne ekipe, ki je lani napisala sezono za pozabo. Zatem so v slovenski prestolnici začeli kovati nove načrte z željo, da se dobra košarka vrne v Ljubljano. Po lanski precej bizarni epizodi s Simonejem Pianigianijem, ki ga je nato zamenjal "dežurni gasilec" Zoran Martić, bo letos dirigentsko palico na klopi Olimpije vihtel Zoran Mitrović, ki ga v torek čaka prva uradna tekma na klopi zmajev.

"Zadovoljen sem z odnosom fantov, dobro delajo, profesionalizem in osredotočenost sta res na najvišji ravni. Čaka nas še ogromno dela, v okviru našega proračuna in naših ciljev smo sestavili solidno ekipo, veliko je novih igralcev. Generalno smo opravili mesec dni res dobrih priprav, dobro smo se spoznali, tako štab kot igralci, bilo je res intenzivno. Če smo naredili kakšno napako v selekciji, bomo še videli, zdaj je še res prezgodaj, da bi govorili o tem," je pred prvim pravim testom v sezoni poudaril Mitrović.

Ljubljanska zasedba je v pripravah na novo sezono zabeležila šest zmag in dva poraza. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Gradnja kemije v pravo smer

Napram lanski ekipi so v zasedbi ostali le Jaka Blažič, Rok Radović, D. J. Stewart in Gregor Glas. Ta je imel v pripravah težave s poškodbo in se zdaj počasi vrača v pogon. "Gregor se počasi vrača, na žalost je izpustil skoraj celotne priprave, videli bomo, kako naprej," je o Glasovem stanju dejal Mitrović, ki se zaveda, da je bila ena izmed glavnih težav lanske zasedbe pomanjkanje povezanosti na igrišču. "Tudi s turnirjem v Tivoliju proti evroligaškim ekipam smo zadovoljni. Kar zadeva kemijo v moštvu, gre za zdaj vse po načrtih. A to bomo zares videli šele po nekaj tekmah, za govoriti kaj več, je še res prezgodaj. Hitro se lahko zgodi karkoli nenadejanega in se stvari obrnejo v drugo smer," je na zavoro brez pretiranih napovedi stopil Mitrović.

Foto: www.alesfevzer.com

Cilji slovenskih prvakov na domačih tleh so ponovno jasni – trojna krona, ki jo želijo začeti s superpokalno lovoriko v svojih vitrinah. "Verjamem, da se fantom ni preprosto prilagoditi na popolnoma nov sistem in moj način dela. Seveda bi si želeli, da bi se to zgodilo čimprej, a za te zadeve je potreben čas. Časa ni, včasih je bilo to drugače, v vsem tem času sem se naučil plavati v takšnih položajih. Upam, da se čimprej prilagodimo na vse novosti in da fantje osvojijo vse zamisli," je o začetku sezone dejal 54-letni Črnogorec, ki je skupaj s športnim direktorjem Checujem Mulerom sestavil ekipo v okviru finančnih zmožnosti kluba.

Dodatnih okrepitev za zdaj tako ni na vidiku. "Če bi bila to možnost, bi bilo odlično. A je, kot je. To je v skladu z našim proračunom, ki je v primerjavi z nekaterimi drugimi ekipami res skromen. Letos je šla liga Aba tudi z Dubajem še korak višje, videli bomo, kako bo šlo. Za zdaj je naša ekipa takšna, kot je, kot trener bi si zagotovo želel še kakšne okrepitve, a ponavljam, to je v skladu z našimi zmožnostmi," je še dodal Mitrović.

