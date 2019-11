Marvin Jones okrepil Krko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški košarkar Marvin Jones, 213 centimetrov visoki center, je okrepil Košarkarski klub Krka, so sporočili iz novomeškega tabora. Jones ni prvič v Evropi, v lanski sezoni je nosil dres ljubljanske Olimpije.

Jones, rojen je bil leta 1993 v Chicagu, se je šolal v ZDA na univerzah Highland, Kent State in Texas Southern. V svoji drugi sezoni v severnoameriški študentski ligi NCAA je v dresu univerze Highland v povprečju beležil po devet točk, 7,9 skoka in 1,9 blokade na tekmo.

V sezoni 2017/18 je prišel na staro celino in okrepil grškega prvoligaša Kolossos. Z grško zasedbo je prišel v četrtfinale državnega prvenstva. Lansko sezono pa se je v dresu zmajev preizkusil v regionalni ligi Aba, kjer je beležil po 6,5 točke in 4,7 skoka, so še zapisali pri Krki.