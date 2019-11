Rogaška presenetila Sutjesko, Helios v derbiju ugnal Makedonce

Košarkarji Rogaške so v sedmem krogu druge ABA lige zabeležili četrto zmago. Na gostovanju v Nikšiču so premagali Sutjesko z 90:84. Helios je v torek v Domžalah premagal MZT Skopje z 78:76.

Odlično partijo za Rogaško sta prikazala Tadej Ferme in Đorđe Lelić. Dosegla sta po 25 točk in vsak od njiju je zadel pet trojk. Skupno jih je Rogaška zadela štirinajst.

Slatinčani so se povzpeli na izkupiček 4-3 in se vključili v boj za prva štiri mesta.

Helios uspešen proti MZT-ju

V Domžale je v torek prišla makedonska ekipa, ki je v prejšnjih šestih krogih le enkrat izgubila, Helios pa je bil v svoji dvorani neporažen. Tekmeca sta tudi na igrišču dokazovala, da sta enakovredna, saj sta v uvodnih četrtinah dosegla po 24 in 19 točk in se je drugi del tekme začel z izenačenim izidom 43:43.

Helios je v tretji četrtini z delnim izidom 21:11 v predzadnji minuti tega dela igre prišel do vodstva s 64:54 in nato zadnjo četrtino začel z 11 točkami prednosti. Gostje so nato, ko se je met domačim povsem ustavil, sredi zadnjega dela dvakrat znižali razliko na vsega dve točki (67:65).

Hrvat Davor Konjević in Aljaž Bratec sta nato za Helios zadela trojki (73:67), z isto mero pa je na drugi strani vrnil Jabarie Hinds in dve minuti in pol pred koncem izenačil (73:73). Gostje so minuto in tri četrt pozneje povedli za točko, Hrvat Krešimir Radovčić pa je pol minute pred zaključkom domačim znova prinesel točko naskoka. Gostje so zadnji napad zapravili, Blaž Mahkovic pa je s prostima metoma postavil končni izid. Konjević je bil s 24 točkami prvi strelec domačih, po 10 sta jih dodala Mahkovic in Jure Pelko, 29 jih je na drugi strani zbral Hinds.

