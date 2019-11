Košarkarji Olimpije so se v Kopru peljali po enosmerni ulici

V slovenskem derbiju v regionalni ligi ABA je Cedevita Olimpija prikazala odlično predstavo in povsem razorožila košarkarje Kopra Primorske, ki niso mogli zaustaviti razigranih Ljubljančanov. Ti so zdaj spet pri vrhu jadranskega tekmovanja.

Že začelo se je po notah Cedevite Olimpije. Košarkarji iz Ljubljane so bili v prvi četrtini praktično nezgrešljivi. Zadeli so vseh šest poizkusov za tri točke, mimo želenega cilja je šel le en met za dve točki (6/7). Posledično je bila tudi njihova prednost temu primerna. Kar 30:13 je bilo na semaforju v Areni Bonifika.

"Olimpija je odigrala odlično na obeh koncih igrišča. Premalo agresivni smo bili. Prva četrtina je bila tista, ki je bila odločilna. Olimpija ima kakovostne igralce, ki zadevajo v serijah. Nisem pričakoval, da bodo dali toliko trojk. Tokrat jim je steklo, nam ne. Nismo ujeli ritma. Če ne branimo, ne moremo teči. Če ne tečemo, se nam ustavi igra," je o slabši predstavi dejal trener Kopra Primorske Jurica Golemac.

Olimpija v svojem svetu

Domačim igra nikakor ni stekla, gostje pa so bili na uvodu vroči. Američan Mikael Hopkins je bil tisti, ki je s tremi zaporednimi točkami popeljal Olimpijo do naskoka 21:10.

Sicer so domači ob začetku druge četrtine z delnim izidom 8:0 vlili upanje navijačem za morebiten preobrat, a je gostujoči trener Slaven Rimac hitro urgiral z minuto odmora, po kateri so njegovi izbranci zaigrali spet bolj zbrano.

Codi Miller-McIntyre je bil s 15 točkami in 9 asistencami najboljši posameznik dvoboja. Foto: Žiga Mikeli/Koper Primorska

Dvoboj je bil zanj in za domačega stratega Golemca nekaj posebnega, saj sta pred leti skupaj sodelovala pri Ciboni, ki sta jo popeljala celo na vrh lige ABA, tokrat pa sta si stala nasproti.

Z dobro obrambo so gostje povsem onemogočili glavna orožja Kopra Primorske. Čeprav je prvi strelec moštva Lance Harris do prvega polčasa dosegel devet od skupno 14 točk, pa je bil povsem odrezan Marko Jagodić Kuridža. Vsega tri točke in met iz igre 1/8. Prvi podajalec lige Žan Mark Šiško se je sicer lahko pohvalil s sedmimi asistencami, vendar ni bil razpoložen pri metu (tekmo je končal pri metu iz igre 1/9 – prvi koš iz igre je dosegel šele v zadnji četrtini).

Za vsak koprski napad imeli pravi odgovor

Pri košarkarjih v zeleno-beli opravi je bila najbolj vroča ameriška naveza Code Miller-McIntyre-Ryan Boatright-Hopkins. Do polčasa je dosegla 29 točk, Olimpija pa je vodila s 47:29.

Kuridža se je v nadaljevanju sicer razigral, ampak so gostje iz glavnega mesta venomer našli odgovor na domači napad. Prednost se je vseskozi gibala okoli dvajsetih točk.

Žan Mark Šiško je tokrat pregorel v preveliki želji, saj mu je nasproti stal matični klub. Foto: Žiga Mikeli/Koper Primorska

Američan Codi se je tudi tokrat prelevil v pravega organizatorja igre. Na koncu tekme se je pohvalil s 15 točkami in devetimi asistencami ter bil najboljši posameznik slovenskega derbija.

Rimac: Zmagi sta pokazatelj, da gremo v pravo smer

Olimpija je prišla brez težav do nove zmage – najvišja prednost je bila v zadnji četrtini pri 83:58 -, s katero je skočila v družbo Budućnosti in FMP-ja, ki imata po šestih krogih pet zmag, Primorska pa tako ostaja pri štirih skalpih.

Edo Murić verjame v dobro nadaljevanje tudi sredi tedna proti Unicsu. Foto: Žiga Mikeli/Koper Primorska

"Vedeli smo, da nas čaka težka tekma, saj nam je nasproti stala ekipa, ki je motivirana proti vsakomur. Znajo zmagovati. Lani so osvojili vse lovorike. Ekipa je dobro vodena, selekcionirana. Ključ do zmage je bila prva četrtina, v kateri smo domače zaustavili na 13 točkah. Mi smo zadeli veliko metov. Včasih takšne žoge ne gredo skozi obroč, tokrat so šle. Prisilili smo jih, da se niso mogli držati njihovega načrta, ki so si ga zadali pred tekmo. Težko se je potem vrniti. Imamo kakovost in izkušene košarkarje. Ti dve zmagi sta pokazatelj, da gremo v pravo smer," je po uspehu dejal Rimac in ciljal še na uspeh v Eurocupu proti Darušafaki.

Zmaji so sredi tedna v Turčiji prišli do prvega evropskega skalpa, že v sredo pa jih čaka nova težka evropska preizkušnja, ko bo v Stožicah gostoval Unics.