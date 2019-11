Helios stežka prek zadnjih, Rogaška slavila po podaljšku

V šestem krogu druge lige ABA so košarkarji Heliosa gostovali pri zadnjeuvrščenem moštvu tekmovanja sarajevskem Sparsu in zmagali z 71:70. Najbolj razpoložen strelec Domžalčanov, ki so vknjižili četrto zmago, je bil s 16 točkami Davor Konjević, Blaž Mahkovic jih je dodal 15.

Na uvodni tekmi kroga so košarkarji Rogaške po podaljšku z 98:97 strli Novi Pazar, ki je do sredine zadnje četrtine skoraj celotno tekmo vodil. Slatničani so v četrti četrtini najprej z delnim izidom 9:0 ujeli goste, ki so nato spet ušli, a je Ivan Miličević s trojko izsilil podaljšek, ob koncu tega pa z dvema uspešno izvedenima prostima metoma odločil zmagovalca. Rogaška je vknjižila tretjo zmago v drugi jadranski ligi. Pri zmagovalcih je bil z 28 točkami najbolj razpoložen Tadej Ferme.

Druga liga ABA, 6. krog:

Lestvica:

Preberite še: