Derbi v Novem mestu, kjer gostujejo prvaki

V 1. SKL za moške bo danes na sporedu derbi 11. kroga med še neporaženim Koprom Primosko in Krko. Obe ekipi imata za seboj pozitivno serijo tekem v državnem prvenstvu. Krka je nazadnje izgubila pred več kot mesecem dni proti ekipi Helios Suns, neporaženi Koprčani pa so v letošnji sezoni tesni tekmi odigrali le s Krko in Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur. Preostale tekme 11. kroga bodo na sporedu v soboto.