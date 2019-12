Prvaki pri Zlatorogu, Krka proti zadnjim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koprčani so še brez poraza.

Koprčani so še brez poraza. Foto: Žiga Mikeli/Koper Primorska

V 10. krogu košarkarskega državnega prvenstva bosta danes na sporedu dve tekmi. V Laškem se bosta pomerila Zlatorog in Koper Primorska, v Podčetrtku pa se obeta obračun med zadnjim Podčetrtkom in Krko. V soboto se bosta v Hruševcu pomerila še Šentjur in Hopsi, Gorenjska gradbena družba Šenčur pa doma pričakuje Helios Suns.