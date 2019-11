Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bosta v uvodni tekmi devetega kroga košarkarskega državnega prvenstva pomerili Krka in Rogaška. V sredo se bodo košarkarji Podčetrtka srečali s Koprčani, v soboto pa bosta na sporedu še obračuna med Helios Suns in Zlatorogom ter Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur in Hopsi.