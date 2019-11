Popoln polom Olimpije v Zadru, Primorska in Krka pa zmagali

Zadar je tako presenetljivo končal pet tekem trajajoč zmagoviti niz Olimpije, ki je nanizala zmage nad Darušafako (EuroCup), Koprom Primorsko (liga ABA), Unicsom Kazanom (EuroCup), FMP-jem (ABA) in Brescio (EuroCup). Z drugim porazom v jadranski ligi so Ljubljančani zdrsnili na drugo mesto, Zadarčani pa tudi s prvo zmago ostajajo zadnji.

Codi Miller-McIntyre, Ryan Jamar Boatright in Marko Simonović so pri Olimpiji presegli dvomestno število točk, dosegli so jih po 11 vsak, McIntiyre je imel ob teh še pet skokov in asistenco. Prvi mož Zadra in tekme je bil Ive Ivanov z 22 točkami šestimi skoki in štirimi asistencami, Avstralec Dominic Gilbert je dosegel 20 točk, Bryon Allen 18 …

Koprčani in Novomeščani uspešni

Lance Christopher Harris je bil z 20 točkami ne le prvi strelec Primorske pač pa tekme, dve manj je k zmagi Koprčanov prispeval Hrvat Marko Jagodić Kuridža, k tem pa dodal še sedem skokov in sedem asistenc. Enajst točk je k zmagi prispeval Stephen Holt, po 10 pa Alen Hodžić in Žiga Dimec. Najboljši posameznik FMP-ja je bil Stefan Đorđević z 19 točkami in osmimi skoki.

Krka je s 76.75 premagala Igokeo. V novomeški zasedbi je zablestel Luka Lapornik, dosegel je 26 točk, tem dodal še štiri skoke in pet asistenc. Drugi najboljši strelec domačih je bil Jure Balažič s 13 točkami, tretji pa Ivan Ramljak z enajstimi. Oliver Stević in Đorđe Gagić sta bila s po 15 točkami najboljša pri Igokei.

V devetem krogu lige ABA bodo vsi trije slovenski klubi igrali v nedeljo, 1. decembra, Olimpija doma pričakuje Crveno zvezdo, Primorska gostuje pri Ciboni, Krka pa pri Partizanu.

Liga ABA, 8. krog:

Lestvica:

