Črnogorci poskrbeli za dvojni slovenski poraz

Košarkarji Cedevite Olimpije so v obračunu 10. kroga lige ABA z 80:93 izgubili z vodilno Budućnostjo in vknjižili tretji poraz v tekmovanju. Za Krko je bila prav tako previsoka črnogorska ovira, Mornar je v Novem mestu slavil s 76:67. Koper Primorska pa bo v ponedeljek gostila predzadnji Zadar. V petek je Partizan odpravil Mego, Igokea pa Cibono.

Ljubljančani v Podgorici niso vodili niti enkrat. Še najbolje so se gostiteljem upirali v prvi četrtini, po kateri so zaostajali s 23:26. Ob polčasu jim je Budućnost ušla na +13 (54:41) in prednost v tretjem delu zvišala tudi na 23 (78:55), pred zadnjimi desetimi minutami pa vodila za 15. Zmaji so se v zadnjem delu približali domačim na devet točk, a do preobrata ni prišlo. Budućnost po deveti zmagi na desetih tekmah ostaja na vrhu, Cedevita Olimpija pa je s sedmimi zmagami tretja.

Najbolj razpoložen v ljubljanski vrsti je bil z 19 točkami Jaka Blažič, 15 jih je dodal Ryan Boatright, pri črnogorskem moštvu pa je bil z 20 točkami najboljši strelec Justin Cobbs.

Tudi za Krko usodno črnogorsko moštvo

Tudi Novomeščani so zaostajali praktično celotno tekmo, v prvem polčasu jih je Mornar zaustavil na 25 točkah in se na odmor odpravil s +15. Prednost so gostje v nadaljevanju zvišali na +19, Krka se je v zadnji četrtini približala na sedem točk, a je črnogorska ekipa tekmi precej mirno pripeljala do konca.

Največ točk, 13, je pri gostiteljih dosegel Ivan Ramljak, Jacob Pullen jih je za goste dosegel 20.

