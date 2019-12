Mladi Koprčani med najboljšimi v ligi ABA Junior

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekipa mladincev se je uvrstila med štiri najboljše v mladinski ligi ABA. Na polfinalnem turnirju v Zadru so prikazali odlično igro in se ob Crveni zvezdi veselili uvrstitve na zaključni turnir četverice.

Liga ABA zadnja leta organizira posebno tekmovanje za mladinske ekipe klubov, ki nastopajo v regionalnem elitnem tekmovanju. Tigri U19 so bili uvrščeni v skupino, ki jo je gostil Zadar.

Ob domačinih so mladi Koprčani igrali še proti Crveni zvezdi, Cedeviti Olimpiji, Mornarju iz Bara in MZT Skopju. Odločilna je bila nedeljska tekma. Po zmagi nad Skopjem s 87:82 so se uvrstili med najboljše štiri v tekmovanju ABA Junior.

Pod taktirko trenerja Jovana Beadra, njegovega pomočnika Janija Fortune in kondicijskega trenerja Jureta Muršca so barve kluba zastopali Urban Hrovat, Rok Nemanič, Saša Ciani, Elmir Haskić, Maks Mrgole, Martin Končar, Val Luka Jugovac, Uroš Jovičić, Aleks Vincek, Mik Rodman, Tilen Kogoj in Maj Primik.

Sočasno je potekal enak polfinalni turnir tudi v Beogradu v organizaciji Mege Bemax. Ob gostiteljih so se med top 4 lige ABA Junior iz tamkajšnje skupine uvrstili še mladinci Cibone. V beograjski skupini so sicer nastopali še mladinci Partizana, Budučnosti, Krke in Igokee.