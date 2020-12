Šenčur po zmagi za zeleno mizo ugnal še Triglav, Helios slavil pri Hopsih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sobotnih tekmah 11. kroga košarkarskega državnega prvenstva so člani Šentjurja premagali Podčetrtek, Rogaša je bila uspešnejša od Laščanov, Helios pa je slavil pri Hopsih. Na zaostali tekmi je Šenčur odpravil Triglav in skočil na drugo mesto.

Potem ko je novomeška Krka v prvi tekmi kroga že v torek visoko premagala Triglav, bi se morala dan kasneje pomeriti še Koper Primorska in Šenčur, a je bila tekma zaradi težav obalnega kluba najprej odložena, nato pa je komisar članskih tekmovanj na KZS skladno s tekmovalnim pravilnikom izdal sklep, da se tekma registrira z rezultatom 0:20.

Finančna in kadrovska kriza Primorske se je ta teden še poglobila. Uradnih obvestil iz kluba sicer ni. A dejstvo je, da so košarkarji prejeli zeleno luč za iskanje novega delodajalca, možnosti za rešitev kluba pa so minimalne.

Državno prvenstvo, 11. krog Torek, 8. december:

Krka : ECE Triglav 86:57 Sreda, 9. december:

Koper Primorska : Gorenjska gradbena družba Šenčur 0:20 Sobota, 12. december: Šentjur : Terme Olimia Podčetrtek 77:66 (22:18, 42:35, 59:57)

Rogaška : Zlatorog Laško 94:86 (24:33, 48:48, 66:58)

Hopsi Polzela : Helios Suns 84:93 (19:27, 44:49, 61:70) zaostala tekma 9. kroga:

Ggd Šenčur : ECE Triglav 105:85 (24:19, 58:34, 85:54) Zaostala tekma 5. kroga:

Sreda, 9. december:

Zlatorog Laško : Helios Suns 57:80 (11:13, 30:31, 46:45)