Primorska pred dokončnim zlomom

Po velikanskem razkoraku med prihodki in načrtovanimi odhodki ter zakulisnimi lastniškimi zasuki se je Koper Primorska že sredi minule sezone znašla na beraški palici. Poleti je močno zadišalo po dokončnem propadu obalnega košarkarskega projekta, a so v Kopru v upanju na sprva kitajskega in nato predvsem ameriškega vlagatelja le naznanili nadaljnje nastopanje v ligi ABA in 1. SKL.

Kot vse kaže, pa sta bila entuziazem in optimizem premalo. Odeja, s katero so se poskušali pokriti v dvorani Bonifika, je tudi ob zaostalih obveznostih močno prekratka. Klub je pred stečajem. Na uradne informacije iz tabora zadnjih državnih in pokalnih prvakov še čakamo.

Primorska je sicer v nedeljo visoko izgubila na gostovanju pri Krki (57:74). To je bil obenem deveti poraz v devetih tekmah lige ABA. V državnem prvenstvu pa so ''tigri'' na osmih tekmah vknjižili pet zmag. V sredo bi morali gostiti Šenčur.