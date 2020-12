Luka Rupnik spet v zmajevem gnezdu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Luka Rupnik je dres Zmajev že nosil med letoma 2012 in 2016.

Člansko moštvo Cedevite Olimpije je okrepil slovenski reprezentant in odlični organizator igre Luka Rupnik, ki je dres Zmajev že nosil med letoma 2012 in 2016. V Zmajevem gnezdu bo ostal do konca sezone 2021/22.

Zasedbo Cedevite Olimpije je na igralnem položaju organizatorja igre okrepil slovenski reprezentant Luka Rupnik. Dres Zmajev je že nosil med letoma 2012 in 2016, sezono 2019/20 pa je začel v Nymburku in se kasneje preselil v špansko Zaragozo. Iz Španije se bo Rupnik preselil v Ljubljano in se v najkrajšem možnem času priključil treningom v Stožicah.

Svojo košarkarsko pot je Rupnik začel v domači Idriji, leta 2009 pa je oblekel dres ljubljanskega Slovana. Po treh letih na Kodeljevem ga je kariera zanesla v Stožice, leta 2016 pa je odšel v Forco Lleido. Še isto leto je nato oblekel dres Fuenlabrade, kjer je ostal do leta 2019, sezono 2019/20 pa preživel v dresu velikanov iz Antwerpa. Prav v letošnjem letu je z belgijskim moštvom tudi osvojil naslov belgijskega pokalnega prvaka in hkrati postal najkoristnejši igralec belgijskega pokala. Finalni obračun pokala je sklenil s kar 21 točkami, osmimi asistencami, šestimi skoki ter dvema pridobljenima žogama.

Za Zaragozo je v sezoni 2020/21 zaigral na šestih tekmah španskega državnega prvenstva in v 12,8 minute igre v povprečju dosegal 4,5 točke ter 2,7 asistence, v Ligi prvakov pa je nastopil na dveh tekmah in v 18,0 minute beležil 9,5 točke ter 2,5 asistence.

Hitro se je odločil

"Zelo vesel sem, da se po skoraj petih letih igranja v tujini vračam domov. Ko se je ponudila možnost, da zapustim Zaragozo, smo takoj stopili v stik s Cedevito Olimpijo, tako da smo v zadnjih nekaj dneh opravili ogromno pogovorov. Športni direktor Sani Bečirović mi je predstavil ambiciozen projekt, v katerega tudi sam verjamem, po pogovoru z glavnim trenerjem Jurico Golemcem pa sem se hitro odločil. Komaj čakam, da se fantom pridružim na parketu," je povedal Rupnik.

Luka Rupnik Foto: Urban Urbanc/Sportida

Eden stalnih članov slovenske reprezentance

Obenem je Luka eden od stalnih članov slovenske moške reprezentance, nastopil pa je tudi na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah za EuroBasket 2022. Tako proti Ukrajini kot tudi proti Avstriji je na parketu preživel 22 minut. Ukrajincem je nasul 12 točk in temu dodal sedem asistenc, proti Avstrijcem pa je v statistiko vpisal sedem točk in šest asistenc. Rupnik bo tako znova združil moči s soigralci iz reprezentance, Jako Blažičem, Edom Murićem in Alenom Hodžićem.