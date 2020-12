Luka Rupnik na pragu Stožic?

Iz hrvaškega medijskega prostora prihaja vest o dvojnem poslu Cedevite Olimpije. Roko Leni Ukić naj bi se po poročanju Sportskih novosti znašel za izhodnih vratih ljubljanskega kluba. Izkušeni Dalmatinec naj bi bil v dogovorih za selitev v Split. V Stožicah naj bi ga v tercetu organizatorjev igre, v katerem sta še Američan Kendrick Perry in mladi Dan Duščak, zamenjal povratnik Luka Rupnik.

Ob preverjanju, ali je pod tem dimom tudi kaj živahnega ognja, pri Olimpiji zatrjujejo, da se je Ukić vrnil z reprezentančne akcije, opravil testiranje na covid-19 in običajno treniral. Kot član Cedevite Olimpije. Pri vprašanju o Rupniku, razen tega, da so "slovenski reprezentanti vedno zanimivi za Olimpijo", ni bilo mogoče dobiti pritrdilnega odgovora. Do morebitnih uradnih korakov torej danes zanesljivo še ne bo prišlo.

Rupnik, ki je za Olimpijo igral v obdobju 2012–2016, je ob koncu minulega meseca navdušil v vlogi prvega organizatorja igre v novembrskem kvalifikacijskem oknu za EuroBasket 2022 in vložil močno kandidaturo za mesto v reprezentanci za junijske olimpijske kvalifikacije. Sezono je sicer začel v Nymburku, nazadnje pa je bil član Zaragoze.

Roko Leni Ukić Foto: Grega Valančič/Sportida

Ni skrivnost, da je bil Ukić splitska želja že na začetku sezone. "Gre za dvorezen meč. Vrnitev v domači klub je lahko nekaj najlepšega, obenem pa je lahko tudi zelo slaba poteza. Verjamem, da se vsak posameznik v danem položaju sam odloča, kakšna je prava pot. Navsezadnje je to tudi njegova pravica. Mojo odločitev poznate. Vem, da je Splitčanom, ki so prežeti s športnimi čustvi, vse to težje razumeti in sprejeti," nam je o tej temi v avgustovskem sobotnem intervjuju pripovedoval kapetan hrvaške reprezentance. Ali je zdaj, torej po dobrih 15 letih, napočil trenutek za vrnitev domov, bodo pokazali prihodnji dnevi.

Split, nekdanji trikratni evropski prvak, ki je sezono vrnitve na jadransko sceno odprl s tremi zmagami in petimi porazi, je sicer ta teden že naznanil pomembno okrepitev. V mesto pod Marijanom se je namreč vrnil 26-letni reprezentančni center Marin Marić.