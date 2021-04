Iz Kopra v Ljubljano, čeprav sidra ni dvignil

Med klubi, ki so morali znova začasno zapreti svoja vrata, je tudi Nutrispoint Ilirija. V Tivoliju, kjer domuje ljubljanski drugoligaš, srčno upajo, da res le za teden in pol. V nadaljevanju prvenstva namreč vidijo priložnost, da osmislijo veter sprememb. Ta se ne nanaša le na nove klubske barve, generalnega pokrovitelja in partnerstvo s Cedevito Olimpijo, temveč tudi na igralski kader. Predsednik Vlado Ilievski in glavni trener Saša Dončić sta namreč med okrepitvami naznanila tudi dvojico iz propadle Primorske. Urban Durnik in Luka Vončina sta že odigrala prvi tekmi v 2. SKL in Iliriji pomagala do visokih zmag nad Medvodami in Gorico.

Vončina je sicer star znanec Ilirije. Zanjo je igral že v sezoni 2017/18. Pred tem je kariero gradil pri Olimpiji, Škofji Loki in Heliosu ter na univerzi Charlotte. V zadnjih treh sezonah je bil član Kopra Primorske. Še več, bil je zadnji kapetan primorskega kluba, ki je 23. decembra 2020 propadel.

Devetindvajsteletni Ljubljančan sicer rad poudari, da ni popolnoma odvisen od košarke. Že slabo desetletje se namreč ukvarja s tem, da mladim športnikom pomaga na poti v ameriški študentski šport. V podjetju je s soprogo razvil tudi projekt digitalnega izobraževanja za dijake, obenem pa organizira še košarkarske tabore. Zdaj je vsemu naštetemu dodal še ustanovitev novega kluba – BC Koper.

Foto: KD Ilirija

Ko smo se pogovarjali po razpadu Kopra Primorske, ste se znašli v precepu. Na koncu – Nutrispoint Ilirija. Zakaj?

Ključno vlogo sta odigrala Saša Dončić in Vlado Ilievski. Vedela sta, kakšen je položaj v koprskem klubu. Vedela pa sta tudi, da sem Ljubljančan. Lahko povem, da sem imel kar nekaj ponudb. Tudi iz klubov lige ABA. Nekaj časa sem tehtal. A na koncu sta me omenjena sogovornika prepričala. Tudi z vizijo.

Denar prav gotovo ni bil odločilen …

Denar res ni bil moj motiv pri iskanju kluba. Kot veste, že več let gradim vzporeden posel, zato iščem tudi okolja, v katerih to lažje počnem. Ponavljam, želel sem v zgodbo, ki ima rep in glavo.

Zadnji kapetan Kopra Primorske Foto: Sportida V čem se zdajšnja Ilirija razlikuje od tiste, ki ste jo zapustili leta 2018?

Dvomim, da je v tisti sezoni kdo pričakoval, da bo Ilirija v prvi ligi tako konkurenčna. Igrali smo vrhunsko. Tudi s Stipetom Modrićem in Jasminom Hukićem. Žal pa so nato apetiti prehitro rasli. Delovanje dolgoročno ni bilo vzdržno. Zdaj imam občutek, da predsednik Ilievski stoji na realnih tleh. Zagovarja organsko rast.

Kako pravzaprav usklajujete poslovno in košarkarsko pot?

Vse skupaj se je razvilo postopoma. Pred devetimi leti sem začel vsak dan nekaj časa namenjati poslovnim zadevam. Število teh ur se je nato večalo. Verjamem, da sem nato našel neko zdravo razmerje, ki mi ustreza. Še vedno igram košarko na visoki ravni, obenem pa se ukvarjam s poslom. Mnoge bi to izčrpalo. Jaz sem motiviran. Za obe področji imam dovolj zagona. Košarka je moje življenje. Igram jo 22 let. To je rutina, tudi strast, poslovna pot pa so novi izzivi.

Kako pa kot Ljubljančan gledate na novo košarkarsko stanje v mestu? Na eni strani Cedevita Olimpija z evropskimi ambicijami, na drugi Nutrispoint Ilirija, ki stremi k prvi ligi.

Fenomenalno! Kot Ljubljančan sem seveda vedno upal, da bo mesto dihalo s košarko. V končni fazi sem prehodil vse selekcije Olimpije. Žal je šlo v zadnjih letih marsikaj narobe. Izgubila se je rdeča nit. Zdaj je slika veliko boljša. Tudi na račun povezav med Cedevito Olimpijo in Nutrispoint Ilirijo. Vsak dober in stabilen evropski klub ima ob sebi podružnico. Zato to sodelovanje pozdravljam. Verjamem, da so na čelu obeh klubov ljudje z vizijo. In pogumom.

Vrnitev v Ilirijo Foto: Sportida

Kaj pa vaše ambicije? Ne spadate več med tiste mlade košarkarje, ki bi v Iliriji iskali odskočno desko za Cedevito Olimpijo. Je za vas realnost slovensko prvenstvo?

Toliko časa sem v košarki, da vem, kaj pomeni igranje v klubu, ki igra na več frontah. Znova smo pri vprašanju usklajevanja življenja in športnih ciljev. Ambicije? Vsekakor obstajajo določena tekmovanja, v katerih nisem igral, pa bi rad. A znova … Če bo to skladno z mojim življenjem. Trenutno sem z mislimi pri Iliriji.

In napadu na prvo ligo?

Verjamem, da je to povsem realen cilj.

Primorsko, ki je razpadla, ste sicer zapustili, a sidra v Kopru vendarle niste dvignili. Ste pobudnik in zastopnik novoustanovljenega kluba BC Koper. Kako trdni so novi temelji obalne košarke?

V prvi vrsti sem košarkar. Priznam pa, da sem vedno spremljal tudi to, kako delujejo lige, kakšen je ustroj klubov in kakšno je njihovo zaledje. Čeprav se je zgodba Kopra Primorske klavrno končala, lahko rečem, da mi je okolje priraslo k srcu. Vem, da ljudem v Kopru šport veliko pomeni. Usoda košarkarskega kluba jih je prizadela. To je bila ena od misli, ki me je gnala k projektu novega kluba BC Koper. Nisem želel, da se zgodba konča, kot se je končala. Zato sem združil moči z Janijem Fortuno, ki ima odličen vpogled v mlajše kategorije. Gre za proces.

Kako daleč je nova koprska košarkarska zgodba?

Upam, da bomo jeseni ekipo lahko prijavili v najnižji rang tekmovanja. A to je le en steber. Ključno pa je delo z mladimi. Želimo se osredotočiti na velik košarkarski bazen. Poleg tega pa je pomembno, da v projekt privabimo partnerje, ki bodo zagotavljali stabilnost. Zgodba je torej na začetku. Če potegnem vzporednico z Ilirijo, bi dejal, da je ljubljanski klub več stopnic nad tem.

Luka Vončina ima tudi nekaj reprezentančnmih izkušenj. Foto: Sportida

Ni nevarnosti za konflikt interesov?

Jaz ga ne vidim. Tudi v Ljubljani ga ni. Koprska zgodba je povsem na začetku.

In kaj je pravzaprav ostalo od Kopra Primorske?

Klub je klavrno končal. BC Koper pa meri na to bazo otrok. Veliko večino, več kot 100 otrok, smo spravili pod naše okrilje. Delamo. Tudi z občino smo se uskladili o tem, da je BC Koper tisti, ki prevzema vlogo novega kluba.

Kakšna šola je bila za vas zadnja koprska zgodba?

Nikoli nisem obrekoval ljudi. Tudi zdaj ne bom kritiziral kakšnih potez. Dejstvo pa je, da je bilo vodstvenih težav preprosto preveč. Najkrajši konec smo potegnili košarkarji. Tudi jaz. S tem sem se sprijaznil. Ne želim pogrevati zgodbe. Dobil sem kar nekaj novih izkušenj. Videl sem, kako je v klubu, ki zmaguje, in kako je v klubu, ko nastopijo težki časi. To je bila dobra lekcija tudi za novo zgodbo. Napak Kopra Primorske seveda ne želimo ponavljati.