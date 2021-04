Češnja na torti pripadla Jokiću, ne Dončiću

Čez lužo so sporočili osrednja junaka preteklega meseca lige NBA, ki sta si zaslužila naziv MVP. Na zahodu je nagrada romala v roke srbskega košarkarja Nikole Jokića, ki je imel v marcu povprečje 27,1 točke, 11,4 skoka in 8,4 asistence na tekmo, njegovi Denver Nuggets pa so zmagali na enajstih tekmah in izgubili tri obračune. Iz igre je Jokić metal 58,5-odstotno, za tri točke je bil 43,9-odstotno natančen, pri prostih metih pa 82,7-odstotno.

Za Jokića je to že druga tovrstna nagrada v tej sezoni, potem ko je bil najkoristnejši košarkar tudi januarja.

V igri za laskavo lovoriko je bil prav tako slovenski košarkar Luka Dončić, ki se je v marcu zaustavil pri naslednjih številkah: 29,4 točke, 8,7 asistence in 7,4 skoka na tekmo. Njegov Dallas je zmagal na sedmih tekmah in le dvakrat izgubil. Luka je za zdaj pri eni MVP-lovoriki, potem ko je bil najboljši na začetku pretekle sezone v novembru.

Na vzhodu je James Harden prikazal najbolj raznovrstne predstave, njegovo povprečje pa je znašalo 27,9 točke, 9,8 skoka in 11,5 asistence. Brooklyn Nets, h katerim je med sezono prestopil, so marca na dvanajstih tekmah izgubili le enkrat. Povrhu vsega je Harden odigral največ minut med vsemi košarkarji v ligi NBA. MVP je bil že februarja, ko je postal prvi košarkar Nets po Vinceu Carterju s tovrstno lovoriko.

V igri za naziv MVP so bili ob Dončiću še De’Aaron Fox (Kings), Damian Lillard (Trail Blazers), Donovan Mitchell (Jazz), Ja Morant (Grizzlies), Zion Williamson (Pelicans), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Kyrie Irving (Nets) in Russell Westbrook (Wizards).