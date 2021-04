Vročemu Dončiću nagrada za vrhunsko predstavo

Strelski šov Luka Dončića in vodstvo Dallas Mavericks od prve do zadnje minute. Zveni kot scenarij za gladko zmago teksaškega moštva v Bostonu. A ni bilo povsem tako. Ljubljanski zvezdnik in soigralci so namreč po slabi igri v osrednjem delu zadnje četrtine na koncu trepetali za drugo zaporedno zmago. Na koncu so jo po hladnokrvnem izvajanju prostih metov Jalena Brunsona, ki je bil v zadnji minuti v taktični igri osebnih napak tarča Bostona, tudi dočakali. Dončić pa je tako prejel želeno nagrado za novo vrhunsko predstavo.

Nesporni prvi igralec Dallasa je tokrat ob zanj nadpovprečni natančnosti v slabih 35 minutah igre dosegel 36 točk (met za 3 točke 7:11, met za 2 točki 4:4, prosti metu 7:11), v statistiko pa so mu vpisali še osem skokov, pet asistenc, a tudi kar osem izgubljenih žog. Pri Dallasu so se ob tem hitro pohvalili, da je bila to že 46 tekma, na kateri je Luka presegel mejo 30 točk ter petih asistenc in skokov. Legendarni Dirk Nowitzki se je podpisal po 47 tovrstnih tekem. Velja pa dodati, da je Nemec odigral 1522 tekem, Slovenec pa do sedaj le 174.

Sanjski prvi polčas, nato pa …

LD 77 je blestel predvsem v prvem polčasu, v katerem je ob le ene zgrešenem metu dosegel 24 točk. V drugem delu je Bostonova obramba našla način, kako omejiti prispevek najnevarnejšega tekmeca. Ta pa se je ob tem znova večkrat obregnil ob sodniški kriterij.

Sedem minut pred koncem tekme se je pri rezultatu 98:90 v napadu naslonil na obrabnega igralca in ga rahlo odrinil, po osebni napaki pa je prejel še tehnično napako. Nekaj minut pozneje je najprej prejel novo osebno napako v napadu, že v naslednjem pa je izgubil žogo. A za razliko od predhodnih podobnih situacij, ko je nemočno krilil z rokama, je jezo preusmeril v igro. Najprej je zadel trojko z več kot osmih metrov oddaljenosti (104:95), nato vknjižil skok v napadu, minuto pred koncem pa je ob izteku napada pri metu za tri točke izsilil osebno napako in tri proste mete. Zadel je dva (106:98). Vseeno je nato Dallas tekmecem v zadnji minut dovolil, da so se približali na vsega dve točki zaostanka (109:107), za popoln preobrat pa je večkratnim prvakom zmanjkalo napadov.

A lahko bi se končalo tudi brez teksaškega trepetanja za zmago. Vse od prvega koša Kristapsa Porzingisa in vodstva 2:0 je bila tehtnica nagnjena na stran gostov. Po polaganju Tima Hardawaya je Dallas že v prvi četrtini vodil z desetimi točkami naskoka (26:16), najbolj izrazito premoč pa je imel v drugi četrtini. Le to je ob udarnih Dončićevih ritmih dobil z rezultatom 34:20. Že v tem delu tekme je po Ljubljančanovi trojki prednost prvič poskočila na +20 (64:43), najvišja pa je bila pri rezultatu 74:51.

Zmaga tudi za Dragića

Po predhodnih kar šestih porazih se je druge zaporedne zmage veselil tudi Miami. Podprvaki lige so bili na gostovanju v Indianapolisu sicer večji del tekme v podrejenem položaju. Indiana je namreč vodila vse od sredine prve do sredine zadnje četrtine. V 28. minute igre je ta prednost znašala 15 točk (43:58). Prav to pa je bila tudi točka preloma. Kmalu zatem je Goran Dragić zadel svojo drugo trojko, strelski ritem pa je našel tudi Jimmy Butler.

Prednost Indiane se je začela hitro topiti. Dokončno se je stopila sedem minut pred koncem. Po zabijanju Carisa LeVerta je Indiana še zadnjič vodila pri rezultatu 82:81. Do konca je nato dosegla le še pet točk, Miami pa enajst. Končalo se je z zmago moštva s Floride za pet točk (92:87), s čimer so Gogi in druščina vnovič prišli na 50-odstotno uspešnost (24 zmag, 24 porazov).

K prvi zmagi nad Indiano v tej sezoni je Dragić v 24 minutah prispeval 12 točk (met iz igre 5:10, za 3 točke 2:5), tri skoke in dve asistenci. Še več točk so dosegli preostali člani Miamijeve prve peterke (Robinson 20, Butler 18, Herro 17, Adebayo 16).

