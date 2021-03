Nabor lige NBA bo 29. julija, ali bo virtualen ali 'realen' še ni znano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glede na to, da se bo letošnja sezona severnoameriške košarkarske lige NBA končala šele v drugi polovici julija, je vodstvo lige sporočilo, da bo nabor 2021 to sezono 29. julija. Vrstni red, po katerem bodo izbirali klubi z loterijo, bo znan 22. junija, medtem ko bodo kandidati lahko svoje veščine lastnikom klubov prikazali od 21. do 27. junija.