Velika vrnitev Dončića in Dragića, zgodovinska noč Westbrooka

Luka Dončić se je po dveh tekmah premora vrnil in pomagal Dallasu, da je spet prišel do zmage.

Luka Dončić se je po dveh tekmah premora vrnil in pomagal Dallasu, da je spet prišel do zmage. Foto: Guliverimage

Slovenska košarkarja Luka Dončić in Goran Dragić sta po odsotnosti zaradi poškodbe oziroma bolezni spet stopila na parket in pomagala svojima moštvoma, da sta prekinila niz porazov. Miami je po mrku, ki je trajal kar šest tekem, ponoči vendarle premagal New York Knicks (98:88), Dallas pa se je po dveh slabših tekmah dvignil proti Oklahoma City Thunder. Dončić je za zmago s 127:106 prispeval 25 točk in bil najboljši strelec tekme, Dragić, ki je začel v prvi peterki, pa se je zaustavil pri štirih točkah. Izjemni predstavi sta ponoči zrežirala gospoda trojnih dvojčkov Russell Westbrook, ki je postavil poseben mejnik, in James Harden.

Po dveh tekmah odsotnosti so navijači Dallas Mavericks le dočakali vrnitev Luka Dončića, ki je imel preglavice s hrbtom in boleznijo. Prav tako so pričakovali, da se bo moštvo iz Teksasa vrnilo na zmagovite tirnice. Nasproti je namreč stala oslabljena ekipa Oklahoma City Thunder, ki ni mogla računati na najboljšega strelca Shaia Gilgeous-Alexandra, ki je hkrati tudi prvi podajalec moštva, in centra Ala Horforda.

WATCH YA HEAD 🦄😱 pic.twitter.com/yRfUEoHbOK — Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 30, 2021

Pri Dallasu so se razveselili še enega obraza. V ekipi je bil znova Kristaps Porzings. Na začetku dvoboja je bil prav on tisti, ki je povezoval niti igre gostujočega moštva. Lahko bi rekli, da se je prelevil v Dončića, saj je bil v prvem polčasu zelo raznovrsten in pri 16 točkah, sedmih skokih in petih asistencah. Slovenski košarkarski čarodej je v tem času sicer dosegel 15 točk, vendar bil le pri enem skoku in dveh asistencah.

Vrhunci igre Luka Dončića

Po zaslugi Latvijca je Dallas v prvi četrtini pobegnil na +12, kar je bila tudi najvišja prednost v drugi, v kateri so domači sicer na začetku ujeli priključek pri 41:41. A le za kratek čas, saj je četa Ricka Carlisleja izkoristila daljšo klop.

Videti je bilo, da bi lahko moštvi igrali v nedogled in bi gostje brez težav nadzorovali potek dogodkov na igrišču. Sploh niso potrebovali povsem vročega Dončića. Že podatka, da je na parketu prebil 28 minut - njegovo povprečje znaša dobrih 35 minut na tekmo - in večji del zadnje četrtine na klopi, sta dovolj zgovorna. Prvi zvezdnik Dallasa je veliko poizkušal z meti za tri točke. Celo večkrat je vrgel na koš izza črte 7,25 metra kot za dve točki. Iz desetih poizkusov je zadel štirikrat, kar je na koncu znašalo za 25 točk. O dvojnem ali trojnem dvojčku tokrat ni bilo ne duha ne sluha, saj je zbral tri skoke in sedem asistenc.

Po eni izmed slednjih pa je prvi koš za Mavericks dosegel novinec Nicolo Melli. Italijan je skupaj z J. J. Redickom prišel iz New Orleansa - slednji, ki je večja okrepitev, zaradi poškodbe pete še ni oblekel dres novega delodajalca.

Trener Carlisle je zaradi občutne prednosti dal priložnost za igro prav vsem košarkarjem, ki so bili nocoj v delovni opravi, prednost pa je iz minute v minuto naraščala. Najvišja je bila kar +27 pri 112:85 na začetku zadnje četrtine.

Zmagoslavna vrnitev Dragića

V pogon se je po desetdnevni odsotnosti vrnil na parket tudi Goran Dragić in to kar v prvo peterko. Kapetanu zlate slovenske reprezentance iz leta 2017 so namreč težave s hrbtom preprečile, da bi lahko pomagal soigralcem. Ti so brez njegove pomoči izgubili zadnje štiri tekme, niz porazov pa je bil sicer dolg že šest obračunov. Obet pred dvobojem z vročimi New York Knicks tako ni bil pravšnji, zmaga pa v boju za končnico nujna.

Vrednost Gorana Dragića za Miamija je bistveno večja, kot kažejo njegove številke. Foto: Guliverimage

Po prvem polčasu še ni dobro kazalo, saj so domači vodili za devet točk pri 43:34. Zato pa se je v tretji četrtini tehtnica vendarle začela nagibati na stran moštva, ki je lani igralo v finalu proti prvakom Los Angeles Lakers.

Štiri posameznike je treba izpostaviti, da je Miami prišel do zmage. Prvi mož Jimmy Butler je tekmo končal pri 27 točkah, center Bam Adebayo je 20 točkam dodal 18 skokov, Duncan Robinson in Tyler Herro pa sta dosegla vsak po štiri trojke. Dragić je tekmo končal pri štirih točkah, petih skokih in dveh asistencah ter tudi sam pripomogel za prekinitev črnega niza.

Miami je na koncu zmagal z 98:88, na delu pa še nismo videli novinca Victorja Oladipa, ki je sicer velika okrepitev za Vročico, pri kateri pa je že debitiral Nemanja Bjelica, ki je prišel iz Sacramento Kings.

Čarobna in zgodovinska noč Westbrooka

Izjemni predstavi sta v noči na torek zrežirala gospoda trojnih dvojčkov. Russell Westbrook je vknjižil novega za zmago Washingtona proti Indiana Pacers, za katero se je s 35 točkami in 11 skoki izkazal tudi litovski košarkar Domantas Sabonis. A je bilo vse v znamenju Westbrooka, ki je v statistiko vpisal 35 točk, neverjetnih 21 asistenc in 14 skokov. To je bil nasploh prvi trojni dvojček v zgodovini lige NBA z več kot 35 točkami in 20 asistencami. V 38 tekmah, od kar igra za Washington, je zabeležil že 16 trojnih dvojčkov in je zdaj na prvem mestu klubske lestvice. Pred tekmo si je prvo mesto delil z Darrelom Walkerjem, ki za 15 trojnih dvojčkov potreboval kar 283 tekem.

Kako je Russel Westbrook zrežiral izjemno predstavo

James Harden se ne ustavlja

Noro noč je imel James Harden. Velikih 38 točk, 13 asistenc in 11 skokov je bilo dovolj za novo zmago New Jersey Nets proti Minnesota Timberwolves. To je že njegov 12. trojni dvojček na 32 tekmah v dresu Nets, ki so zmagali na zadnjih 18 od 21 tekem. Četudi ne morejo računati na pomoč Kevina Duranta, ne pojenjajo in zrejo proti velikemu cilju. Osvojiti namreč želijo naslov prvaka, zato so v svoje vrste v nedeljo zvabili tudi izkušenega centra LaMarcusa Aldridgeja, ki je prišel iz San Antonio Spurs.

Vrhunci igre Jamesa Hardna

Liga NBA, 29. marec:

New York Knicks : Miami Heat 88:98

Randle 22, 8 sk., Rose 16; Butler 27, 6 as., 5 sk., Adebayo 20, 18 sk., 4 as., Herro 18, Dragić 4 (met za 3 0/2, za 2 2/4), 5 sk., 2 as., 4 izg. žoge v 24 min.



Oklahoma City Thunder : Dallas Mavericks 106:127

Pokusevski 21; Luka Dončić 25 (met za 3 4/10, za 2 5/7, prosti meti 3/4), 3 sk., 7 as., 2 ukr. žoga 3 izg. žoge v 28 min., Porzingis 20, 9 sk., 5 as., Hardaway jr. 19



Washington Wizards : Indiana Pacers 132:124

Westbrook 35 (met za 3 4/6, za 2 10/20, prosti meti 3/5), 21 as., 14 sk., Hachimura 26, 8 sk.; Sabonis 35, 11 sk., 6 as., Brogdon 26, 8 as.



Boston Celtics : New Orleans Pelicans 109:115

Tatum 34, 9 sk., 5 as., Walker 23; Williamson 28, 8 sk., Ingram 25, 9 as., Hart 15, 15 sk.



Brooklyn Nets : Minnesota Timberwolves 112:107

Harden 38 (met za 3 4/8, za 2 7/17, prosti meti 12/13), 13 as., 11 sk., Irving 27, 7 sk., Towns 31, 12 sk., 5 as., Edwards 23, 10 sk.



Houston Rockets : Memphis Grizzlies 110:120

Olynyk 25, 9 sk., Tate 24; Valančiunas 30, 15 sk., Melton 23, Bane in Brooks 17



Detroit Pistons : Toronto Raptors 118:104

Diallo 19, 10 sk., Lee in Bey 19; VanVleet 22, Anunoby 19



San Antonio Spurs – Sacramento Kings

Utah Jazz – Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors – Chicago Bulls

Los Angeles Clippers – Milwaukee Bucks

Lestvice