Padec je bil globok, a verjame, da se lahko spet postavijo temelji

Zgodba še vedno aktualnega košarkarskega prvaka Koper Primorske, ki je bil nedolgo nazaj v sedmih nebesih, je konec decembra 2020 prešla v poglavje najtemnejšega dela pekla. Sledilo je slovo od nastopanja na vrhunski ravni in stečaj kluba. Goran Jagodnik je izpostavil, kako težko je bilo v tem času, ko so posamezniki zapuščali barko in se je bilo treba dogovarjati z upniki, košarkarji … Prvo rešilno bilko so predstavljali Kitajci, zadnjo Američani iz Teksasa, ki so že vložili nekaj denarja, a so se na koncu odločili za umik. Kakšno košarkarsko zgodbo bo imeli Koper v prihodnosti, bo pokazal čas.

Datum 23. december 2020 bo zapisan v zgodovino kluba Koper Primorska s črnimi črkami, saj je takrat obalni prvoligaš izstopil še iz državnega prvenstva, nekaj dni prej pa je bil izključen iz lige ABA. Koprčani so se namreč ubadali s finančnimi težavami, igralcev niso mogli več plačevati, zato je bil tragičen konec neizbežen.

V vrstah aktualnega pokalnega in državnega prvaka so do zadnjega trenutka upali, da bo ameriška rešitev obrodila sadove, a iz te moke ni bilo kruha, čeprav so Američani iz Dallasa, ki naj bi bili povezani celo s klubom Luke Dončića, dali garancijo Košarkarski zvezi Slovenije (KZS), da bodo uredili finančno sliko.

"Pokazali so veliko dobre volje, zanimali so se. Preverjali so poslovanje kluba, dali nekaj denarja, da se ni takoj ugasnilo poslovanje. Koronavirus je veliko pripomogel, da ni prišlo do sodelovanja. V tem času ne moreš potovati, da bi prišli sem, kot je bilo načrtovano. Vse skupaj je bilo oteženo. Lažje se je pogovarjati v živo kot po telefonu in predstaviti projekt. Verjamem, da bi bili že Kitajci zraven, s katerimi so se v klubu pogovarjali pred tem, če ne bi bilo virusa. Če nam je na začetku koronavirus pomagal, da smo se rešili za nekaj časa, je potem vse skupaj udarilo. Če ga ne bi bilo, bi lažje prišli do sponzorjev in se obdržali v prvi slovenski ligi," je razložil Koprčan Goran Jagodnik, ki je dneve in noči delal na tem, da bi pomagal rešiti klub.

Začelo se je, ko so osvojili vse štiri lovorike in je bilo treba plačati bonuse

Okoli milijon evrov je bil primorski klub v minusu, kar je za takšno okolje visok znesek. Ko se je začela kalvarija, je bilo težko vse obvladati. Pred ljudmi v klubu so bili težki dnevi. Iz dneva v dan so reševali, kar se je reševati dalo. Ko je bila primorska ladja tik pred tem, da se potopi, se je oglasila tudi skupina nekdanjih košarkarjev obalnega kluba, ki se je v pismu za javnost, objavljenem v časniku Ekipa, ob izpostavljanju tako velikih dolgov spraševala, kako je "mogoče, da v Republiki Sloveniji za tovrstno goljufijo s številnimi žrtvami ne odgovarja nihče".

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Čudi nas, da kaj takšnega dopušča KZS, ki je klubu po že v začetku nepregledni fuziji s KK Lastovka dovolila delovanje prek 'partnerskih' podjetij, kot je bilo podjetje Incognitus športni marketing, d. o. o. Podjetje je bilo očitno uporabljeno kot varovalka lastnika prav za primer, ki se je zgodil,'' so zapisali in ob tem omenili Miho Debevca, Klemna Pura ter predsednika Gregorja Vugo.

Plače so zamujale iz meseca v mesec. Zadnji trener Andrej Žakelj je denimo ni prejel deset mesecev, Jagodnik in drugi v klubu še dalj časa.

"Če imaš finance, z lahkoto narediš temelje, dober klub. V Kopru smo imeli vrhunske pogoje. Dvorana, fitnes, klima … Igralci, ki so prišli, so imeli na obali vse. Skrbeli smo, da so razmišljali le o košarki. Do novembra 2019 je vse delovalo. Nato so se začeli odhodi. V danem položaju smo privlekli do maksimuma, za to sezono smo sestavili dobro ekipo. Če bi imeli tri tujce, kot je bilo začrtano, bi bili v ligi ABA solidni. A je na koncu vse povezano z denarjem. Vem, da smo dobro delali. Da znamo delati. Začelo se je, ko smo osvojili vse štiri lovorike. Fantje so imeli bonuse, ki so si jih zaslužili. Tu smo šli nato naprej z minusom. Nastajati so začeli dolgovi do igralcev. Preprosto se je vleklo, nabiralo iz meseca v mesec, nato je počilo."

Klubski uspehi Primorske Državni prvaki: 2019 Pokalni prvaki: 2018, 2019 in 2020 Zmagovalski superpokala Slovenije: 2018 in 2019 Zmagovalci 2. lige ABA: 2019

Nov klub? Četrta liga? Čas bo pokazal.

Dokler se je dalo, so vlekli voz, poudarjajo tisti, ki so ostali na barki do konca, pa čeprav niso bili krivi za zaton. Ker imajo radi Koper in klub, so ga skušali rešiti, vendar je bila moč denarja prevelika. Ob tem se poraja vprašanje, kaj bo s košarkarji, ki so v mlajših selekcijah. Sicer v teh časih zaradi epidemije koronavirusa tako ali tako najmlajši ne morejo trenirati, vendar se bo enkrat sprostilo.

Jurica Golemac je bil tisti trener, ki je prerodil ekipo v Kopru ter jo popeljal do osrednje lige ABA in naslovov na ozemlju Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

"Za zdaj je KK Koper Primorska v postopku stečaja. Dokler vsi postopki še potekajo, bodo verjetno še pod našim klubom. Tekmovati tako ali tako ne moreš. Načrt je, da se v prihodnje odpre nov klub in dela z mladimi. Kdo bo vodil, ne vem točno. Fantje so pokazali interes. Verjamem, da se bo zadržala košarka, vsaj z mladinskim pogonom. Kar zadeva prvo ekipo, bomo videli. Ne vem, kaj bo. Ali se bo šlo v četrto ligo ali kako. Čas bo pokazal," poudarja Jagodnik.

"Mislim, da se da v Kopru sestaviti prvoligaško ekipo"

Verjame, da se lahko v Kopru sestavi košarkarska sredina, ki bi imela zdrave temelje in ne bi letela previsoko. Vendarle je premajhno okolje in podpora ni takšna, da bi omogočila širšo zgodbo brez kapitala iz tujine. Videli smo že kar nekaj zgodb, ko je posameznik skušal na široko odpreti vrata, a se je vse skupaj končalo klavrno.

Koprčani so aktualni pokalni in državni prvaki Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Mislim, da se da v Kopru sestaviti prvoligaško ekipo, zlasti, če gledam rokometni klub v Kopru. Enkrat je med pet, drugič se bori za obstanek, a deluje. Imajo določeno vsoto denarja, ki ga dobro obračajo in dobro delajo z domačimi igralci. Konstantno so v prvi ligi. Verjamem, da bi se to v košarki dalo narediti. Vem, da ne bo šlo čez noč. Padec je bil globok. Čas bo potreben. Če se gre v četrto ligo, je nekako v idealnem scenariju potrebnih pet let, da prideš v prvo ligo. Zato pa rabiš energijo, ljudi, denar, ki pa je največji problem. Potem bi se našli posamezniki, ki bi govorili, zakaj bi isti ljudje prevzeli, če so zafurali. Ampak to ni res. Na koncu smo res ostali mi, a smo bili tisti, ki smo skušali rešiti klub. Preprosto so bili dolgovi za nazaj preveliki. Škoda je, da nismo dobili teh pokroviteljev, ki so bili pripravljeni pokriti vse skupaj. Bomo videli. Čas bo povedal, kaj bo s košarko v Kopru," je zaključil Jagodnik.