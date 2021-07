Po Kopru Primorski bo zagrizel v črnogorski izziv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski strokovnjak Andrej Žakelj je novi trener črnogorske ekipe Studentski centar, ki bo v novi sezoni nastopal v elitni regionalni ligi Aba. Dvainštiridesetletni Postojnčan je bil nazadnje trener Kopra Primorske, ki je zaradi finančnih težav decembra lani končal svoje nastope v ligi Aba in slovenskem prvenstvu.

Žakelj je pred odhodom v Podgorico vodil številne slovenske klube, kot so Lastovka, Terme Olimia Podčetrtek, Šentjur in Koper Primorska, nekaj časa je bil tudi trener poljskega Lublina. V začetku svoje strokovne poti je bil pomočnik trenerja pri Slovanu, Olimpiji in Polzeli.