Džile znova na jadranski sceni

Sezona trenerskih prevetritev se nadaljuje. Potezo so potegnili tudi pri Budućnosti in Podgorice in v svoje vrste pripeljali Aleksandra Džikića. Z njim so podpisali dveletno pogodbo, ob naznanitvi podpisa pa spomnili, da je prav 50-letni srbski trener leta 2018 Budućnost popeljal na vrh lige ABA in s tem v evroligo.

Z vrnitvijo v ligo ABA bo Džikić postal tudi tekmec Krke, Olimpije in Partizana, treh pomembnih delodajalcev na 27-letni trenerski poti. Nazadnje je sicer deloval v Španiji pri Estudiantesu, trenerski premor pa je izkoristil tudi za sodelovanje v spletnih pogovornih oddajah.

Na klopi črnogorskega prvaka bo Džile nasledil Dejan Milojević. Ta bo trenersko pot nadaljeval v ligi NBA, in sicer kot del strokovnega štaba Golden State Warriors.