Nove dimenzije "ustoličenja" Željka Obradovića

Kot vse kaže, je Željko Obradović po enoletnem trenerskem premoru pripravljen na veliko vrnitev. Nekoliko presenetljivo bi njegov delodajalec utegnil postati klub, ki ga je izstrelil sprva v igralsko in nato še v trenersko orbito – KK Partizan. Za novo dimenzijo pogajanj pa te dni v Srbiji skrbijo mediji, ki so Obradovića že ustoličili, in kar predsednik države, ki je ustoličenje pozdravil.

Pred natančno 30 leti se je reprezentanca tedanje Jugoslavije, v kateri je bil tudi še Jure Zdovc, vneto pripravljala na začetek EuroBasketa 1991 v Rimu. "Plave" je že pred tem zapustil Željko Obradović. Sredi teh priprav je namreč vodstvo Partizana svojemu dolgoletnemu košarkarju iz Čačka ponudilo trenersko taktirko. Ko je sprejel odločitev o koncu igralske poti in selitvi v trenerske vode ter ob prihodu domov o tem obvestil ženo, ga je ta vprašala, kako globoko je pogledal v kozarec. A ni. Mislil je resno. Začel je pisati zgodbo, ki se je razvila v najuspešnejšo trenersko v Evropi.

Devetkrat je osvojil evroligo. Foto: Guliver Image Vsaj delček zgodbe iz prelomnega poletja 1991 se zdaj ponavlja. Časi so drugačni. Tudi na ravni medijskega poročanja. Splet in srbske časnike so namreč preplavili zapisi o tem, da je legendarni "Žoc" že postal trener Partizana. Drugi poročajo, da se bo to zgodilo v kratkem. Tretji le špekulirajo. Čeprav je jasno, da dogovor o obuditvi sodelovanja še ni sklenjen, pa ni dvoma o tem, da se na relaciji Željko Obradović–Partizan znova nekaj dogaja.

"Navijače in javnost prosimo za potrpežljivost. Določene medijske objave preprosto niso dobronamerne in profesionalne do kluba. Ko bo sprejeta odločitev, bomo o tem takoj obvestili javnost," je v vroče beograjsko dogajanje posegel predsednik kluba Ostoja Mijailović, da pogodba z novim trenerjem še zdaleč ni usklajena in podpisana, pa je za več medijev zatrdil tudi športni direktor kluba Zoran Savić.

Dogajanje in vroče pričakovanje razpleta trenerskega vprašanja nekdanjega evropskega klubskega prvaka, za katerim je po številnih trenerskih zamenjavah (Vlado Ščepanović, Sašo Filipovski in Aleksandar Matović) sila neprepričljiva sezona (poraz v polfinalu DP in sedmo mesto v ligi ABA), je dodatno začinil še srbski predsednik Aleksandar Vučić. "Če je res, da prihaja, je to odlična novica za našo državo. On je legenda. Osvojil je največ lovorik. Želim mu, da Partizan in Srbijo vrne na vrh," je dejal predsednik Srbije.

Foto: Guliver Image

V kratkem bo torej jasno, ali bo Željko Obradović po prostem letu znova zavihal rokave. Nazadnje je v letu 2020 vodil Fenerbahče. Turški klub je eden od petih klubov, s katerimi je bil evropski klubski prvak. Partizan, Joventut, Real, Panathinaikos in Fenerbahče. Z vsemi je vsaj enkrat osvojil evroligo. To mu ni uspelo le z Benettonom. Skupno je bil kar devetkrat trener najboljše evropske ekipe in po tej plati absolutni rekorder.