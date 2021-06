Američan izbral Slovenijo za uresničitev sanj

"Pogovarjal sem z agentom, da je možnost igranja za slovensko reprezentanco. Ko sem slišal, sem se razveselil. Hitro je šlo. Vem, da so se vsi potrudili, da so speljali vse do konca. Presenečen sem. Ko so mi prvič rekli, sem rekel, ali je to res. Sicer sem imel že načrtovano, da bom šel poleti v ZDA, a sem zdaj naredil ovinek," je 26-letni Mike Tobey odgovoril na vprašanje, kdaj se je začelo z naturalizacijo.

Pomembno vlogo pri odločitvi, da obleče slovenski dres, sta odigrala tudi njegov moštveni kolega pri Valencii Klemen Prepelič in, jasno, možnost igranja z zvezdnikom svetovnega kova Luko Dončićem: "Prepelič mi je prvi povedal, da obstaja možnost. Z njim sem igral pri Valencii. Super fant je. Povedal mi je, kako je v Sloveniji. Igrati z Dončićem pa je bilo na prvi tekmi nekaj izjemnega. Samo potisniti sem moral žogo v koš. Izjemen igralec je. Samo skakal sem in skušal biti pripravljen."

Vesel, da so ga Slovenci lepo sprejeli

Tobey je bil na pripravljalni tekmi s Hrvaško odlično razpoložen. Dobro je sodeloval z zvezdnikom Dallasa in obračun končal pri 26 točkah in 11 skokih. Debi kot iz sanj. Slovenski ljubitelji košarke so se hitro navdušili nad njim in s tribun v Stožicah smo lahko večkrat slišali vzklikanje njegovega imena Tobey. "Lepo je bilo, ko so vzklikali moje ime. Nisem si predstavljal, da bo tako. Ko igraš prvo tekmo, greš na parket in skušaš dati vse od sebe. Hvala za takšno dobrodošlico."

Foto: Vid Ponikvar

Njegova pomoč pod obročem bo v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki jih bo Slovenija začela 30. junija, zelo pomembna. Zlasti, če se bo naša izbrana vrsta v pričakovanem boju za edino prosto vozovnico na turnirju v Kaunausu za konec pomerila z Litvo, ki ima pod obročem orjaka Domantasa Sabonisa in Jonasa Valančiunasa.

S Slovenijo na olimpijske igre

Mesto v reprezentanci je dobil zaradi poškodbe Jordana Morgana, ki je nadomestil Anthonyja Randolpha, imenovanega Tonček, ki je leta 2017 pomagal Sloveniji do zlate medalje na evropskem prvenstvu. Tudi Mike je za dobrodošlico dobil slovensko ime. Reprezentančni kolegi mu rečejo Miha, vsi pa se zavedajo, da imajo z njim večje možnosti za morebitni preboj na zgodovinske olimpijske igre.

Foto: Vid Ponikvar

In te so velika želja tudi za Američana s slovenskim potnim listom. "Ne verjamem, da bi me v ZDA kmalu vpoklicali v reprezentanco. Nikoli si nisem mislil, da bom imel to priložnost. V milijonih let ne. Olimpijske igre so za Američane velike sanje. In zdaj imam priložnost, da se mi sanje uresničijo s Slovenijo. Dobre možnosti imamo. Ekipa je dobra. Z več treninga se bomo uigrali," pravi Tobey, ki je po duši ljubitelj narave, zato mu je Slovenija izjemno pri srcu. Trenutno se z izbrano vrsto pripravlja v Radovljici, medtem ko celotna ekipa prebiva na Bledu, ki je vselej velika atrakcija za turiste.

Vsak dan se nauči nekaj novega o Sloveniji, saj bi rad, da se mu naša mala država še bolj vtisne v srce. Jasno je, da bi se mu z uvrstitvijo na olimpijske igre v celoti, saj bi se mu uresničile otroške sanje, ki so bile še nedavno videti oddaljene svetlobna leta.