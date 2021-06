Dončiću in druščini sta se pridružila še Čančar in Nikolić #foto

Vlatko Čančar: Za mano je prvi trening. Malo me še muči časovna razlika. Počasi se privajam na sistem igre in potreboval bom še kakšen dan, da bom čisto pravi.

Moška članska košarkarska reprezentanca je na Bledu in v Radovljici stopila v zadnji cikel priprav na olimpijski kvalifikacijski turnir v Kaunasu. Pred Sekulićevimi izbranci je le še pet dni treningov, ekipa pa končno vadi v polni zasedbi. Moštvu sta se kot zadnja pridružila Vlatko Čančar in Aleksej Nikolić.

Slovenska košarkarska reprezentanca se je v idilično okolje Bled Rose hotela na Bledu preselila v sobotnih popoldanskih urah. Z nedeljskim dopoldanskim treningom so reprezentanti že stopili v zadnji teden priprav pred petkovim odhodom v Kaunas.

Luki Rupniku, Jaki Blažiču, Edu Muriću, Žigi Dimcu, Janu Kosiju, Jakobu Čebašku, Mihi Laporniku, Maticu Rebcu, Zoranu Dragiću, Klemnu Prepeliću, Luki Dončiću, Mike Tobeyu in Gregorju Hrovatu sta se kot zadnje pridružila Vlatko Čančar in Aleksej Nikolić. Selektor Aleksander Sekulić ima tako na voljo petnajst reprezentantov, med katerimi bo izbral potnike za Litvo.

Čančarja še muči časovna razlika

"Vesel sem, da sem znova skupaj s fanti in občutki so res super. Vedno je lepo, ko prideš domov, oblečeš slovenski dres in imaš to čast, da zaigraš za slovensko državo. Za mano je prvi trening. Malo me še muči časovna razlika. Počasi se privajam na sistem igre in potreboval bom še kakšen dan, da bom čisto pravi. Gremo iz treninga v trening, fokus je na naši igri. V Litvi moramo našo igro graditi iz tekme v tekmo in vsekakor upam na najboljše," je ob prihodu v reprezentančni tabor povedal Vlatko Čančar.

Nikolić komaj čaka treninge

Tudi Aleksej Nikolić je prišel spočit in motiviran: "Vsakič, ko se vidimo z reprezentančni igralci so občutki in vzdušje res super. Zelo sem vesel in zadovoljen, da sem tukaj. Po dokaj specifični ter kar težki in predvsem dolgi klubski sezoni sem imel nekaj malega časa, da se spočijem, kar mi je res dobro delo. Sedaj komaj čakam, da se uigramo z ekipo in napademo te kvalifikacije. Imamo še dovolj časa, da se dobro pripravimo in naredimo rezultat, ki si ga vsi želimo."

Vzdušje na pripravah je očitno imenitno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako na olimpijske igre v Tokio?

Štirje olimpijski kvalifikacijski turnirji bodo med 29. junijem in 4. julijem potekali v Beogradu, Kaunasu, Splitu in kanadski Victorii. Na olimpijske igre v Tokio se bodo uvrstili le zmagovalci iz vsakega prizorišča. Slovenci bodo premierni nastop na olimpijskih igrah lovil v Kaunasu v konkurenci Angole, Poljske, Litve, Venezule in Južne Koreje.

Slovenija bo v Litvi nastopila v skupini B, prvo tekmo pa bo igrala 30. junija proti Angoli ob 15.30 uri po slovenskem času. Naslednji dan jo ob isti uri čaka obračun s Poljsko, v primeru osvojitve prvega ali drugega mesta v skupini pa se bo v polfinalu srečala z najboljšima ekipama iz skupine A, Litvo, Venezuelo ali Južno Korejo.

