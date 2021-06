Danes je dan D za slovensko reprezentanco

V slovenski košarkarski reprezentanci je na vsakem koraku moč zaznati optimizem, optimistični pa so tudi navijači pred začetkom kvalifikacij za olimpijske igre. Kapetan Edo Murić želi odpotovati s soigralci v Tokio in verjame, da je z Luko Dončićem ter novincem v reprezentanci Mikom Tobeyjem to izvedljivo. Dobrodošlo je tudi dejstvo, da bo od danes naprej reprezentanca popolna.

V petek je bil v Stožicah košarkarski praznik − ponovno je zaigrala slovenska reprezentanca, po štirih letih je ponovno dres izbrane vrste oblekel Luka Dončić, odlično je debitiral naturalizirani Mike Tobey, na tribunah pa je bilo po veliko ljubiteljev košarke.

Zaradi epidemije covid-19 so dvorane v dobrem zadnjem letu v Sloveniji praktično samevale. Osem tisoč ljubiteljev košarke je v petek uživalo v predstavi, ki so jo prikazali slovenski in hrvaški košarkarji. Povrhu vsega je Slovenija še drugič v treh dneh premagala južne sosede (97:88).

"Velika čast ga je že videti, kaj šele igrati z njim"

"Minilo je kar nekaj časa od takšnega vzdušja. Lepo se je bilo spomniti, kako je. Uživali smo. Upam, da bo to ogledalo tudi za naslednjo sezono, tudi glede Olimpije, da bodo lahko Slovenci uživali v klubski in reprezentančni košarki," je vzdušje v dvorani opisal kapetan reprezentance Edo Murić.

Od Dončića v reprezentanci veliko pričakujejo. Foto: Vid Ponikvar

Največ navdušenja je bilo razumljivo ob Dončićevi najavi in sleherni njegovi potezi – tekmo je končal pri desetih točkah, kar 17 asistencah in sedmih skokih. Igrati z njim je za vsakega košarkarja privilegij, poudarja Murić: "To, da imamo priložnost igrati z njim, je velika čast. Velika čast ga je že videti, kaj šele igrati z njim. O njegovi nadarjenosti pa bi rekel, je najboljši košarkar na svetu. In svet ni majhen … Poskusili bomo uživati, dokler je z nami, izkoristiti, se čim več naučiti. Od njega prevzeti uživanje v košarki. Upam, da nam bo pomagal priti do tega, kar si vsi želimo."

O Tobeyju razmišljali dalj časa

Z 31 točkami je bil proti Hrvaški strelsko najbolj navdahnjen Klemen Prepelič, Tobey pa jih je prispeval 26, imel ob tem 11 skokov, kar je znašalo za dvojnega dvojčka. "Tobey je vsestranski igralec. Visok je, ima met, zna podati. Mlad košarkar je. Pred njim je lepa kariera. Vsi igralci imamo čast igrati z njim. Dober fant je. Vesel sem, ker je tu. Upam, da nam bo dal v prihodnje to, kar je dal tokrat," je o novincu dejal kapetan.

Foto: Vid Ponikvar

Američan se je pojavil na slovenskem radarju takoj, ko je Aleksander Sekulić postal selektor. Več imen je bilo v igri, širšo sliko slovenske košarke pa mu je med drugim razložil tudi Prepelič, s katerim sta pri Valencii klubska soigralca. "Precej časa smo si vzeli. Gledali smo, da nam bo karakterno in po načinu košarke ustrezal. Upam, da smo se dobro odločili," pravi Sekulić.

Prihajata še Čančar in Nikolić

Slovenska reprezentanca je s petkovo tekmo zaključila sklop pripravljalnih tekem pred odhodom v Kaunas, kjer bo 30. junija odigrala prvo kvalifikacijsko tekmo proti Angoli – v skupini je še Poljska, od polfinala naprej pa se bo križala s skupino, v kateri so Litva, Južna Koreja in Venezuela.

Kot zadnja se bosta priključila Vlatko Čančar in Aleksej Nikolić. Foto: Getty Images

In na vprašanje, kaj je bilo pozitivnega pri obračunih s Hrvaško, in na kaj bodo morali v kvalifikacijah paziti, je Murić še odgovoril: "Na vsaki tekmi se učimo. Hezonja (Mario Hezonja je v Stožicah dosegel kar 37 točk, op. a.) je na prvi tekmi igral več na krilu, zdaj na položaju krilnega centra. Veliko preglavic nam je povzročal. Na koncu nam ga je uspelo nekako ubraniti. Potrebuješ tekme in treninge, da postajaš boljši. Že zdaj se kot ekipa počutimo dobro, čeprav smo imela praktično dva, tri treninge skupaj. Zdaj gremo na Bled. Imeli bomo še nekaj časa. Upam, da bomo ostali pozitivni in s to energijo odpotovali v Kanuas. Naš cilj je uvrstitev na olimpijske igre. Vemo, da bo vse prej kot lahko. Želja in energija sta prisotni. In verjamemo, da lahko dosežemo ta cilj."

Selektor je napovedal, da bo slovenska reprezentanca od danes naprej delovala v polni zasedbi in tudi, da je danes, po njegovih besedah, dan D za izbrano vrsto. Prišla bosta namreč še Vlatko Čančar in Aleksej Nikolić. Jasno je, da bosta brez prave tekme dočakala začetek kvalifikacij. Časa za uigravanje nima praktično nobena od reprezentanc, ki še iščejo pot do Tokia, kjer se bodo sredi julija začele olimpijske igre, ki so bile lani zaradi pandemije prestavljene na letošnje leto.