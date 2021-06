Dončić navdušil v Stožicah, Prepelič in naturalizirani Tobey v transu

Slovenski ljubitelji košarke so v Stožicah dočakali zvezdnika Luko Dončića, ki je tako kot v ligi NBA prikazal raznovrstno predstavo (10 točk, 17 asistenc, 7 skokov), strelske vaje pa prepustil Klemnu Prepeliču in naturaliziranemu novincu Miku Tobeyju, ki sta zadela po 31 oziroma 26 točk. Slovenija je tako v dveh dneh še drugič premagala Hrvaško (97:88), kar je spodbudno v sklopu priprav na olimpijske kvalifikacije, ki se bodo za našo izbrano vrsto začele 30. junija.

Slovenija : Hrvaška 97:88 (77:70, 50:52, 26:15) Prepelič 31, Tobey 26, 11 sk., Dončić 10, 17 as., 7 sk.; Hezonja 37 (met iz igre 14/23, trojke 10/13), Ukić 23

Slovenija je dočakala ljubljenca Luko Dončića, ki je tekmo s Hrvaško začel v prvi peterki, v kateri so mu družbo delali novinec Mike Tobey, Jaka Blažič, Edo Murić in Zoran Dragić. Slovenski zvezdnik je pred začetkom dvoboja prejel veličasten sprejem. Nič drugače ni bilo med tekmo, saj je praktično ob vsakem dotiku z žogo na tribunah sledilo navdušenje.

Fotogalerija iz Stožic (Foto: Vid Ponikvar)

Na slovenski strani Prepelič in Tobey, pri Hrvatih Hezonja in Ukić

Slovenska reprezentanca se je odločno lotila dvoboja s Hrvaško in si v prvi četrtini priigrala ogromno prednost 16 točk pri rezultatu 26:10. Z devetimi točkami je bil razpoložen Klemen Prepelič, Tobey in Dončić pa sta jih prispevala po pet oziroma štiri.

"Tobey je izjemen fant. Tudi sam je komaj čakal, da dobi državljanstvo. Da nam pomaga. Izredno motiviran je bil. Igralci so ga zelo dobro sprejeli. Danes je povrhu vsega odigral fantastično tekmo," je o naturaliziranemu košarkarju povedal selektor Aleksander Sekulić.

Slovenska izbrana vrsta je v drugi četrtini občutno padla v obrambi. Hrvati so dosegli kar 37 točk. Razigrala sta se Mario Hezonja in Roko Leni Ukić - slednji dobro pozna ljubljanske koše, saj je v začetku zadnje sezone igral za Cedevito Olimpijo. Hrvaško je nekoliko presenetljivo popeljal do vodstva s 35:34, v prednosti pa je bila tudi ob polčasu. Za 52:50 je Hezonja prispeval kar 21 točk, Ukić 14.

Dončić in novinec Mike Tobey sta odlično sodelovala. Foto: Vid Ponikvar

V slovenskih vrstah sta bila v napadu najbolj razpoložena košarkarja Valencie - naturalizirani Tobey je imel izvrsten krst in bil že pri 18 točkah, zbral sedem skokov ter izkoriščal Dončićeve podaje, Prepelič pa je dosegel 14 točk. Slovenski ljubitelji košarke, ki so zapolnili Stožice, kolikor je bilo zaradi covid-19 razmer dovoljeno, so bili navdušeni nad njim in mu z vzkliki Tobey, Tobey, Tobey namenili lepo dobrodošlico.

Hrvati presenetili in pobegnili na +8

Slovenski selektor ni mogel biti zadovoljen s predstavo v obrambi, ki v drugi četrtini ni bila na ravni, kot si je zamislil. Slab je bil tudi začetek tretje četrtine. Hrvati so bili zelo razpoloženi tudi v nadaljevanju tekme. Ukić in Željko Šakić sta z novima trojkama pripomogla, da je Hrvaška pobegnila na +8 (62:54).

Klemen Prepelič je dosegel kar 31 točk. Foto: Vid Ponikvar

A jo je na veselje slovenskih navijačev v ključnem trenutku zadel tudi kapetan Edo Murić, ki je izkoristil podajo Dončića - bil je že pri desetih asistencah. Prav zvezdnik Dallasa se je nato znašel v središču pozornosti in dvakrat žogo silovito zabil v koš in priključil Slovenijo pri 63:65.

"Smeje se lahko nam vsem, ko je Luka na igrišču. Danes sploh še v tretjo prestavo ni prestavil. Spodbudno je za naprej. Moramo najti način, da bomo igrali tudi takrat, ko njega ne bo na parketu. Ne bo mogel vseh štirih kvalifikacijskih tekem odigrati 40 minut," je izpostavil Sekulić.

V Stožicah je veliko rotiral košarkarje, ponudil vsem priložnost, a je bilo jasno, da je želel zmago, saj je bila to edina domača tekma pred kvalifikacijami za olimpijske igre. Morda bo tudi zadnja, če na Košarkarski zvezi Slovenije ne bodo našli nasprotnika za 23. ali 24. junij, kot so imeli v mislih.

Dončić se je zaustavil pri kar 17 asistencah, Prepelič pri 31, Hezonja pri 37 točkah

V napadu je spet postal vroč Prepelič, ki je bil nerešljiva uganka za obrambo Hrvaške. V središču pozornosti je bil tudi ob koncu tretje četrtine, ko je praktično s sredine igrišča ob zvoki sirene zadel trojko za 77:70 in sprožil val navdušenja med navijači.

Z vodstvom Slovenije pa se ni strinjal Hezonja, ki je polnil slovenski koš kot za zastavo in hitro utišal Stožice. Zrežiral je delni izid 7:0 in s svojo 33. točko (skupaj je dosegel kar 37 točk) ekipi poravnal pri 77:77.

Mario Hezonja je blestel pri metu (37 točk), Dončić pri asistencah (17) Foto: Vid Ponikvar

Ko je Sekulić v igro vnovič poslal Dončića, se je tehtnica dokončno nagnila na slovensko stran. Član prve peterke v ligi NBA je bil tako kot onstran Atlantika raznovrsten. Tekmo je končal pri 10 točkah, kar 17 asistencah in sedmih skokih, strelsko pa sta bila najbolj navdahnjena Prepelič z 31 in Tobey s 26 točkami. Prav po trojki prvega je Slovenija tri minute pred koncem pobegnila na +9 (88:77), kar je bil jasen znak, da bo naša izbrana vrsta še drugič v dveh dneh premagala južne sosede (97:88).

"Lepa tekma je bila v prekrasni atmosferi. Na obeh straneh smo videli napadalno orientirano košarko. Nenazadnje imamo oboji takšni ekipi. Veliko talenta je. A bo treba veliko podelati tudi v obrambi, da bomo še boljši. Treba je priznati, da so Hrvati danes igrali dobro v napadu. Predvsem Hezonja je pokazal, da je igralec NBA kova. Lahko smo zadovoljni z zmago, z enimi segmenti zelo, z drugimi manj. Čaka nas še veliko dela," je povzel tekmo prvi mož stroke na slovenski klopi.

Seznam reprezentančnih kandidatov Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Vlatko Čančar (Denver Nuggets), Jakom Čebašek (Dinamo Bukarešta), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Zoran Dragić (Saski Baskonia), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Miha Lapornik (Den Bosch Heroes), Jurij Macura (FMP), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Gravelines), Michael Tobey (Valencia), Klemen Prepelič (Valencia), Matic Rebec (Orasi Ravenna), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija).

Kako na olimpijske igre? Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in četrtim julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).



V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno bo v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Pričakujemo lahko, da bo v finalu svojo priložnost iskala Litva. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

Kaunas: olimpijske kvalifikacije



Torek, 29. junij 2021

15.30, Poljska – Angola

18.30, Litva – Venezuela



Sreda, 30. junij 2021

15.30, Angola – Slovenija

18.30, Venezuela – Južna Koreja



Četrtek, 1. julij 2021

15.30, Slovenija – Poljska

18.30, Južna Koreja – Litva



Petek, 2. julij 2021

Prost dan



Sobota, 3. julij 2021

Polfinalni tekmi



Nedelja, 4. julij 2021

18.30, finale