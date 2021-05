Kralj je mrtev, dva prestola pa prazna

V dveh tednih bosta znana slovenski državni in pokalni košarkarski prvak. Obe lovoriki je nazadnje osvojila koprska Primorska, ki je medtem klavrno propadla. V vlogi favorita je Cedevita Olimpija, ki bo morala na poti do lovorik premagati Krko.

V ponedeljek bosta minili natančno dve leti od trenutka, ko je Alen Hodžić v vlogi kapetana Primorske ob navdušenju svojega trenerja Jurice Golemca v dvorani Bonifika visoko v zrak dvignil pokal za naslov slovenskega državnega prvaka. Ker je pandemija covid-19 lani prekinila in predčasno končala državno prvenstvo, je bilo to tudi zadnje slovensko košarkarsko kronanje. Oba omenjena akterja sta se medtem preselila v Ljubljano, k Cedeviti Olimpiji, s katero bosta prihodnji teden v finalni seriji z novomeško Krko začela lov na naslov državnega prvaka. Prvega za združeni klub, 18. za ljubljansko moštvo, a šele tretjega v zadnjih dvanajstih sezonah.

Slovenska košarkarska klasika: Olimpija vs. Krka Foto: Sportida

Generalka v pokalu

Predvsem v seriji tekem (finale, ki se začne 26. maja, bo potekal do treh zmag) bo vloga favorita za Cedevito Olimpijo še posebej izrazita. Ne le zaradi proračunske premoči, boljše sezone in košarkarske kakovosti, temveč tudi specifičnih igralskih karakteristik, ki so po koncu evropske in jadranske sezone preprečile drastičen padec igre. Več možnosti za presenečenje pa vsekakor ponuja pokalno tekmovanje v soboto in nedeljo na Kodeljevem. Tudi v tem primeru brez branilca lovorike, saj je Koper Primorska kot trikratni zaporedni pokalni zmagovalec lani klavrno propadla. Žreb je določil, da se bosta Olimpija in Krka udarili že v polfinalu, tako da lahko ljubljansko-novomeški dvoboj označimo za finale pred finalom, obenem pa generalko pred finalno serijo DP.

Olimpija je favorit, toda …

"Pomembno je, da se finalnega turnirja lotimo korak za korakom, vsem pa je jasno, da je glavni cilj osvojitev pokalnega naslova," razmišlja kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič, ki bo tudi ob koncu tega tedna eden od osrednjih adutov trenerja Jurice Golemca. Ta je Krko označil za dobro vodeno in disciplinirano ekipo, a v isti sapi dodal, da je kakovost na ljubljanski strani. To priznava tudi trener Krke Dalibor Damjanović, ki pa se zaveda, da bo tekmeca lažje presenetiti v pokalnem polfinalu kot v finalu DP.

"Ljubljančani so favoriti. Je pa res, da je pokalno tekmovanje specifično. V tekmo gremo z idejo, da poskušamo presenetiti nasprotnika. Favoriti ne zmagujejo vedno," pravi vodja novomeške stroke in dodaja: "Za nami je polfinale DP, kjer smo v seriji treh tekem porabili veliko energije, zato smo emotivno izpraznjeni. Upam, da se bomo v teh dveh dneh dobro regenerirali in se v danem položaju maksimalno dobro pripravili."

Aleš Pipan je stari znanec zaključnega turnirja pokalnega tekmovanja. Tokrat kot trener Šentjurja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kot leta 2015

Že pred ljubljansko-novomeško "klasiko" se bosta v boju za finalno vstopnico pokalnega tekmovanja udarila Rogaška in Šentjur. Gre za tekmeca, ki sta leta 2015 zaigrala v finalu državnega prvenstva, a se je od takrat v obeh kadrih veliko spremenilo. Skoraj vse. "Mi smo v tej sezoni nedvomno pokazali precej več kot Šentjur, po drugi strani pa bo imela nasprotna ekipa pred polfinalno tekmo na voljo 12 dni za počitek in pripravo. Mi smo v norem ritmu tekem, zato je težko pričakovati, da bomo v soboto v optimalnem stanju. Kljub temu verjamem, da se nam bo uspelo regenerirati in da bomo dali vse od sebe, da se uvrstimo v finale pokala," razmišlja trener Rogaške Damjan Novaković.

Na nasprotni strani bo tokrat stal nekdanji selektor Aleš Pipan. "Uvrstitev na zaključni turnir nas je zelo razveselila, zdaj pa je na nas, da dobro izkoristimo vsak trening in vse svoje znanje prenesemo na sobotni polfinalni obračun z Rogaško. Pokalna tekmovanja so že velikokrat postregla z nepričakovanimi razpleti. Mi si predvsem želimo, da bi odigrali po svojih najboljših močeh, kaj nam bo to prineslo, pa bomo videli. Dobro treniramo in verjamem, da bomo soboto kljub krajšemu obdobju brez tekem pričakali maksimalno pripravljeni in osredotočeni na nasprotnika," pravi Pipan.

Finalni turnir pokala Spar Sobota, 22. 5.

18.00, Šentjur - Rogaška

20.30, Krka - Cedevita Olimpija



Nedelja, 23. 5.

20.30 , finale