Zelena luč za novega selektorja

V začetku meseca je stisnil roko predsedniku in generalnemu sekretarju KZS Mateju Erjavcu in Radoslavu Nesteroviću. Pred dvema tednoma se je na spletni novinarski konferenci predstavil sedmi sili. Ta teden pa je že objavil širši seznam kandidatov za nastop na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu. Toda dvainštiridesetletni Aleksander Sekulić je šele v četrtek tudi uradno postal novi selektor reprezentance. Tako so namreč na svoji 51. redni seji sklenili člani Izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije.

Sekulić, ki je sicer zaposlen v češkem Nymburku, se sicer že nekaj časa aktivno ukvarja s projektom olimpijskih kvalifikacij. Del njegovih smernic bo viden že prihodnji teden, natančneje v torek, ko bo na novinarsko konferenci predstavil skrčen reprezentančni seznam oziroma sporočil, na koga računa v Kaunasu, kjer bo Slovenija lovila zgodovinsko prvo uvrstitev na olimpijske igre. Ob tem je seveda jasnost, da bo razpoložljivost Luke Dončića in Vlatka Čančarja odvisna od (ne)uspešnosti Dallasa in Denverja v končnici lige NBA.

Foto: Sportida Dvainštiridesetletni Aleksander Sekulić si košarkarski kruh služi v češkem Nymburku, kjer opravlja vlogo pomočnika.



Šolal se je na beograjski športni akademiji in pozneje diplomiral na tamkajšnji fakulteti za šport. Svojo trenersko pot je začel pri ljubljanskem Slovanu, kjer je sprva treniral mlajše selekcije. V sezoni 2004/2005 se je članski ekipi s Kodeljevega pridružil kot pomočnik trenerja in čez dve sezoni že samostojno vodil moštvo. Pozneje je deloval še pri kranjskem Triglavu, novomeški Krki, v Škofji Loki in Kopru Primorski.



Leta 2006 je sodeloval z reprezentanco do 20 let in se na evropskem prvenstvu v Izmirju veselil bronaste kolajne. Istega leta je prvič postal tudi članski pomočnik selektorja Aleša Pipana. V nadaljnjih letih je "asistiral" še Božidarju Maljkoviću, Igorju Kokoškovu in nazadnje Radovanu Trifunoviću. Samostojno je vodil mladi reprezentanci do 18 in 20 let ter leta 2018 tudi člansko B-zasedbo.



Vsi slovenski košarkarski selektorji



Zmago Sagadin: kval. za OI 1992, EP 1995

Janez Drvarič: EP 1993

Andrej Urlep: EP 1997

Boris Zrinski: EP 1999 in 2001

Slobodan Subotić: EP 2003

Aleš Pipan: EP 2005 in 2007, SP 2006 in kvali. za OI 2008

Jure Zdovc: EP 2009, SP 2014 in EP 2015

Memi Bečirović: SP 2010

Božidar Maljković: EP 2011 in 2013

Igor Kokoškov: EP 2017

Rado Trifunović: kvali. SP 2019 in kvali. EP 2021/2022

Aleksander Sekulić: kvali. EP 2022, kvali. za 2021

Mlajše kategorije: prehodno obdobje



IO KZS je sprejel tudi pomembno odločitev, ki se nanaša na mlajše igralske kategorije. Večina mladih košarkarjev in košarkaric je namreč zaradi ukrepov vezanih na epidemijo koronavirusa izgubila več mesecev treningov in tekem. IO je tako sprejel naslednja sklepa:

- V tekmovalni sezoni 2021/2022 poteka prehodno obdobje, v katerem ostanejo mlajše starostne kategorije nespremenjene glede na aktualno tekmovalno sezono 2020/2021, vendar tako, da v tekmovanjih lahko nastopajo tudi leto starejši igralci: v kategoriji U19 igralci letnika 2002 do vključno letnika 2005, v kategoriji U17 igralci letnika 2004 do vključno letnika 2007, v kategoriji U15 igralci letnika 2006 do vključno letnika 2009 in v kategoriji U13 igralci letnika 2008 do vključno letnika 2010.



- V tekmovalni sezoni 2022/2023 se izvede tekmovanje v starostnih kategorijah U20, U18, U16, U14 in U12 za fante in dekleta. Strokovna služba pripravi vse potrebno za spremembo aktov KZS (Tekmovalni pravilnik, Tekmovalne propozicije, Pravilnik o licenciranju klubov, Registracijski pravilnik) vključno z razpisom in licenciranjem košarkarskih klubov.