Jaka Blažič: Še vedno boli

Ena žoga v EuroCupu, ena žoga v ligi ABA. Toliko je Cedevito Olimpijo ločilo od tekmovalnega presežka sezone, torej četrtfinala drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja in polfinala jadranske lige. Tudi zaradi tega Jaka Blažič kot kapetan in igralski vodja ne more biti povsem zadovoljen s sicer vrhunsko individualno sezono. "Če sem iskren, moram priznati, da nam ni nam uspelo. Še vedno boli," pravi 30-letni blejski Ljubljančan, ki je zdaj osredotočen na zaključni del državnega pokala in prvenstva. Ob tem ne skriva, da je cilj dvojna ljubljanska krona, hkrati pa je prepričan, da mu bo ostalo še dovolj energije za poletno reprezentančno akcijo. Poskus preboja na olimpijske igre je pač eden od največjih izzivov slovenske košarke.

Več v spodnjem prispevku …