Konec niza, ki je starejši od Dončića

Žan Mark Šiško je v dresu Bayerna po ostri bitki z Milanom obstal na predzadnji stopnički. Zoran Dragić in Klemen Prepelić sta bila z Baskonio oziroma Valencio "prekratka" že v boju za končnico. Posledično na zaključnem turnirju evrolige, ki ga bo 28. in 30. maja gostil Köln, ne bo zaigral noben slovenski košarkar.

Glede na skromno številčno zasedbo Slovencev v evroligi to resda ni kakšna senzacija. Po drugi strani pa velja opozoriti, da bo to po četrt stoletja prvo zaključno dejanje brez slovenskega košarkarskega pridiha. Izjema je sicer lansko leto, ko pa je bila zaradi koronavirusa sezona predčasno končana.

Klemen Prepelić je bil tokrat daleč od F4 Foto: Guliver Image

Spomnimo, predlani sta na F4 v Vitorii slovenske barve v dresu Reala branila Klemen Prepelić in naturalizirani Anthony Randolph. Prav v dresu Reala pa je leto pred tem Luka Dončić kot zadnji Slovenec osvojil evroligaško krono, za nameček kot prvi v zgodovini tudi v vlogi najkoristnejšega košarkarja rednega dela in zaključnega turnirja. Pred tem je do naslova prvaka leta 2010 uspelo priti Erazmu Lorbku in Jaki Lakoviču. Prvaki pa so bili že Matjaž Smodiš, Gregor Fučka, Sani Bečirović, Rašo Nesterović in kot prvi že daljnega leta 1993 v dresu Limogesa Jure Zdovc.

Toda spoštovanja vreden slovenski niz nastopov na F4 se je začel pred Dončićevim rojstvom – leta 1997. Takrat na zaključnem turnirju v Rimu ni nastopil le slovenski legionar, temveč kar celotna zasedba ljubljanske Olimpije. Vse od takrat je bil del sklepnega dejanja evrolige vselej vsaj en košarkar s slovenskim potnim listom. V omenjeni druščini so poleg slovenskih košarkarjev tudi tujci, ki so na račun košarke prejeli slovenski potni list (Emir Predžić, Arriel McDonald in Mirza Begić), ter Kranjčan Gregor Fučka, ki je sicer na reprezentančni ravni igral za Italijo.

Niz je zdaj prekinjen, saj bi v zasedbah Barcelone, CSKA, Milana in Anadolu Efesa zaman iskali slovenskega košarkarja.

Foto: Guliver Image

Evroliga: Slovenci in zaključni turnirji 1997-2021

2020: odpoved

2019: F4 v Vitorii

Prvak: CSKA

Ostali udeleženci: Real Madrid (Klemen Prepelić, Anthony Randolph), Anadolu Efes, Fenerbahče

2018: F4 v Beogradu

Prvak: Real Madrid (Luka Dončić, Anthony Randolph)

Ostali udeleženci: Žalgiris (Beno Udrih), Fenerbahče, CSKA

2017: F4 v Carigradu

Prvak: Fenerbahče

Ostali udeleženci: Real Madrid (Luka Dončić), CSKA, Olympiacos

2016: F4 v Berlinu

Prvak: CSKA Moskva

Ostali udeleženci: Fenerbahče, Lokomotiv Kuban, Laboral Kutxa (Jaka Blažič)

2015: F4 v Madridu

Prvak: Real Madrid

Ostali udeleženci: CSKA, Olympiacos, Fenerbahče (Emir Preldžić)

2014: F4 v Milanu

Prvak: Maccabi

Ostali udeleženci: Real, Barcelona (Nachbar in Lorbek), CSKA

2013: F4 v Londonu

Prvak: Olympiacos

Ostali udeleženci: Real (Mirza Begić), CSKA, Barcelona (Erazem Lorbek)

2012: F4 v Carigradu

Prvak: Olympiacos

Ostali udeleženci: CSKA, Panathinaikos, Barcelona (Erazem Lorbek)

2011: F4 v Barceloni

Prvak: Panathinaikos

Ostali udeleženci: Maccabi, Siena, Real (Mirza Begić)

2010: F4 v Parizu

Prvak: Barcelona (Jaka Lakovič, Erazem Lorbek)

Ostali udeleženci: CSKA (Matjaž Smodiš), Olympiacos, Partizan

2009: F4 v Berlinu

Prvak: Panathinaikos

Ostali udeleženci: CSKA (Matjaž Smodiš, Erazem Lorbek), Olympiacos, Barcelona (Jaka Lakovič)

2008: F4 v Madridu

Prvak: CSKA (Matjaž Smodiš)

Ostali udeleženci: Maccabi, Siena, Tau

2007: F4 v Atenah

Prvak: Panathinaikos (Sani Bečirovič)

Ostali udeleženci: CSKA (Matjaž Smodiš), Tau, Unicaja (Marko Tušek)

2006: F 4 v Pragi

Prvak: CSKA (Matjaž Smodiš)

Preostali udeleženci: Maccabi, Barcelona (Gregor Fučka), Tau

2005: F4 v Moskvi

Prvak: Maccabi

Ostali udeleženci: CSKA, Panathinaikos (Jaka Lakovič), Tau Vitoria

2004: F4 v Tel Avivu

Prvak: Maccabi

Ostali udeleženci: Fortitudo (Matjaž Smodiš, Erazem Lorbek), CSKA, Siena

2003: F4 v Barceloni

Prvak: Barcelona (Gregor Fučka)

Ostali udeleženci: Benetton, Siena, CSKA

2002: F4 v Bologni

Prvak: Panathinaikos

Ostali udeleženci: Virtus (Sani Bečirovič, Matjaž Smodiš), Maccabi (Arriel McDonald), Benetton (Boštjan Nachbar)

2001: finalna serija

Prvak: Virtus Bologna (Matjaž Smodiš)

Finalist: Tau Vitoria

2000: F4 v Solunu

Prvak: Panathinaikos

Ostali udeleženci: Maccabi (Arriel McDonald), Efes, Barcelona

1999: F4 v Münchnu

Prvak: Žalgiris

Ostali udeleženci: Fortitudo (Gregor Fučka), Virtus (Rašo Nesterović), Olympiacos

1998: F4 v Barceloni

Prvak: Virtus (Rašo Nesterović)

Ostali udeleženci: AEK, Partizan, Benetton

1997: F4 v Rimu

Prvak: Olympicos

Ostali udeleženci: Barcelona, Asvel, Olimpija (Marko Milič, Ivica Jurković, Dušan Hauptman, Marijo Kraljević, Arriel McDonald, Marko Tušek, Roman Horvat, Rašo Nesterović, Jaka Daneu in Gregor Hanfanr. V ekipi tudi: D. Henrie in V. Stepania)