Cedevita Olimpija je z visoko torkovo zmago na Hopsi v prvi tekmi četrtfinala slovenskega državnega prvenstva napovedala odločen pohod proti domači lovoriki, ki so jo Ljubljančani nazadnje osvojili leta 2018, predvsem pa le dvakrat v zadnjih enajstih sezonah. V Stožicah ob tem ne skrivajo, da je to svojevrstno "nujno zlo" oziroma obveza, osrednja tekmovalna usmerjenost pa je evropsko obarvana. In čeprav so zaostali za polfinalom lige ABA, ki je v preteklosti, vsaj na papirju, vodila v Evropo, dvomov o tem, da se bo v slovenski prestolnici tudi v prihodnje igrala evropska košarka, pravzaprav ni več.

Davor Užbinec je prepričan o tem, da se bo v Stožicah tudi v prihodnje igrala evropska košarka Foto: Grega Valančič/Sportida

Direktor dodaja, da triletna pogodba, ki naj bi jo podpisali, ne izključuje morebitne predhodne selitve v evoligo, če bi si jo Cedevita Olimpija izborila z zmago v EuroCupu ali ligi ABA, če bo ta ohranila regijsko oziroma evropsko pretočnost. "Pogodba nam bo dala le prepotrebno stabilnost. Pomembno je, da postajamo čvrst del te evropske košarkarske družine," poudarja Užbinec, ki ne skriva, da evroliga ostaja dolgoročni klubski cilj.

Ljubljana in Cedevita Olimpija sicer izpolnjujeta večino zahtevanih kriterijev za nastop v evroligi (kraj z vsaj 200 tisoč prebivalci, dvorana z vsaj deset tisoč sedeži, hotel s štirimi zvezdicami vsaj 25 kilometrov od dvorane in mednarodno letališče, ki je največ sto kilometrov od dvorane in omogoča manj kot štiriurne polete do Frankfurta). Klubski proračun bi moral ob tem znašati vsaj 5,4 milijona evrov, predvsem pa bi si morali Ljubljančani evroligaški vizum zagotoviti pod koši.