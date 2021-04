Konec slovenske zgodbe v regionalni ligi: eni zadovoljni, drugi ne povsem

Košarkarji Krke in Cedevite Olimpije so zaključili z nastopi v ligi ABA za to sezono.

Košarkarji Krke in Cedevite Olimpije so zaključili z nastopi v ligi ABA za to sezono. Foto: Vid Ponikvar

Košarkarji Cedevite Olimpije so v zaključku lige ABA izgubili bitko za uvrstitev v polfinale, medtem ko se je Krki uspelo rešiti dodatnih kvalifikacij za obstanek v regionalni druščini. Ljubljančanom v zaključku ni šel na roko zelo zgoščen spored, zaradi katerega se na nekatere tekmece ob pomanjkanju treningov niso mogli taktično pripraviti. A je trener Jurica Golemac, čeprav je bil tudi sam razočaran, ponosen na fante, kako so se v covid-19 sezoni odzvali.

Cedevita Olimpija na petem, Krka na 12. in propadla Koper Primorska na zadnjem 14. mestu. To je izkupiček slovenskih klubov v tej sezoni lige ABA. Največje apetite so imeli v Ljubljani, kjer so za las zgrešili četrtfinale že v EuroCupu. V ligi ABA so želeli vstopiti v druščino najboljših štirih in si tako podaljšati bivanje v jadranski druščini ter hkrati zadržati možnost osvojitve naslova, ki prinaša evroligaško vstopnico.

"Covid-19 jim je dodobra ponagajal"

A zaključek ni bil silovit, da bi Olimpija osvojila četrto mesto. Poraz proti Ciboni v predzadnjem krogu je bil na koncu odločilen, a so za spodrsljaj krive objektivne okoliščine, je poudaril glavni trener Jurica Golemac: "Generalno smo razočarani, ker se nismo uvrstili med najboljše štiri. S covid-19 sezono nismo imeli sreče. Fantje so bili okuženi s koronavirusom na vsakih deset do 15 dni. Tudi nosilci. Perry (Kendrick Perry, op. a.) se je okužil, dva tedna pozneje še drugi nosilci. Po koronavirusu težko prideš nazaj v ritem. Rabiš treninge. Na žalost jih nismo imeli. Tekme, ki smo jih morali prestavljati, nam niso šle v korist. Zmanjkalo nam je moči, sape in koncentracije. V devetih dneh smo igrali denimo tri tekme z najboljšimi ekipami v ligi ABA. Nekaj porazov je bilo nesrečnih. Brez prave priprave je bilo težko. To se je zgodilo proti Ciboni, ki se je na nas pripravljala 14 dni, mi pa smo na tekmo pripotovali brez treninga. Vsi, ki so v športu, vedo, kaj to pomeni. A sem ponosen na fante, kako so se na vse odzvali. Dobro sezono smo imeli. Na koncu nam je zmanjkalo nekaj sreče in energije."

Trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac je imel v covid-19 sezoni ogromno preprek. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Čeprav jim ni uspel preboj v polfinale, so v tej sezoni tako v Evropi kot tudi v ligi ABA velikokrat razveselili in naredili preskok v primerjavi s prejšnjimi sezonami, kar je dober kapital za prihodnje, če se bo gradilo na jedru letošnje ekipe.

Če se je Olimpija v zaključku borila za uvrstitev med najboljše štiri, so pri Krki iskali pot, kako se ogniti 13. mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije za obstoj v regionalni druščini. Nalogo so uspešno opravili in osvojili 12. mesto, v dodatne kvalifikacije pa bo moral Split.

"Zasluženo smo obstali"

Poraz v zadnjem krogu proti FMP-ju ni bil usoden, saj so Dalmatinci prav tako izgubili proti Partizanu: "Mi smo bili v res težkem ritmu, saj je to že naša šesta tekma v 11 dneh. Vsa čast, da so lahko sploh še stali na nogah. Zahvalil bi se tudi ostalim moštvom, ki so zadnjo tekmo odigrali normalno na zmago. Glede na to, da imamo dve zmagi s Splitom, ki je izgubil doma z Borcem, se mi zdi realno, da smo neposredno obstali v ligi. Splitu pa želim vso srečo v kvalifikacijah za obstanek v ligi," pravi Dalibor Damjanović, ki je med sezono prevzel vodenje prve ekipe, ko je moral trenersko mesto zapustiti Vladimir Anzulović.

Misli so v obeh taborih usmerili v slovensko prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

"Ostali smo v ligi ABA, zato imamo razlog za veselje. Borbenost, s katero smo odigrali zadnjo tekmo, pa moramo obdržati do konca sezone v slovenskem prvenstvu," je bil vesel obstanka organizator Krkine igre Nejc Barič.