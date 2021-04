Pirova zmaga Cedevite Olimpije, kapetan obžaluje dogodke v Zagrebu

Košarkarji Cedevite Olimpije so končali redni del lige ABA z zmago s 85:79 proti Megi, a je bilo razočaranje kljub vsemu prisotno, saj je uvrstitev v polfinale, ki je bila na vidiku, splavala po vodi. "Škoda, ker smo ob koncu sezone izgubili položaj med prvimi štirimi v ligi ABA. Pot, ki smo jo imeli v Črni gori in Srbiji, nas je izmučila, proti Ciboni nismo bili sveži. Tudi sam prevzemam velik del krivde za tisto tekmo," se je kapetan Jaka Blažič, ki je bil s 30 točkami najboljši strelec, dotaknil konca rednega dela sezone v regionalnem tekmovanju, ki ga je Olimpija končala na petem mestu.

Pred zadnjima krogoma so imeli v taboru Cedevite Olimpije vse niti v svojih rokah. Zmagi proti Ciboni in Megi bi jo pripeljali do tako želenega polfinala. A je slovenski predstavnik prejšnji torek zapravil veliko priložnost v Zagrebu, kjer je presenetljivo izgubil proti Ciboni. V zadnjem krogu je sicer še bilo nekaj upanja na morebitno uvrstitev med najboljše štiri ekipe, ki bodo nadaljevale sezono v regionalnem tekmovanju, a bi morala Olimpija ob zmagi proti Megi upati še na zmago Igokee proti Mornarju.

Scenarij v Laktaših se ni uresničil

Svojega dela naloge se niso lotili konkretno, saj so gostje v prvi četrtini pobegnili na 11 točk naskoka (30:19). Enaka prednost je bila tudi ob polčasu (39:50), najvišja pa kar 15 sredi druge četrtine. Trener Jurica Golemac je bil vidno razburjen ob robu parketa. Njegovi izbranci namreč niso izpolnjevali nalog, kot si je želel. Zlasti v obrambi, ki je bila preveč luknjičasta. "Po ritmu, v katerem smo bili, smo v prvem polčasu odigrali brez energije. Ponosen sem, kako so se odzvali v drugem delu. Pokazali so značaj in da imamo kakovost," se je uvodnih minut in preobrata dotaknil prvi mož stroke pri Olimpiji.

Obramba je bila v drugem polčasu na povsem drugi ravni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Domači košarkarji so povsem drugačen obraz pokazali v drugem delu. Ob koncu tretje četrtine so goste ujeli pri 65:65, v zadnji pa preveseli tehtnico na svojo stran. Uspešno so opravili nalogo, a pri napredovanju niso bili odvisni le od sebe. V moštvu so zagotovo večkrat pogledovali proti rezultatu v Laktaših, kjer je Mornar na koncu z 88:79 slavil zmago in se kot zadnji uvrstil v polfinale, v katerem mu bo nasproti stala druga črnogorska ekipa Budućnost, medtem ko bo Igokea igrala proti evroligaški Crveni zvezdi.

"Tudi sam prevzemam velik del krivde, a verjamem, da smo v tej sezoni razveselili kar nekaj navijačev"

Pri Olimpiji je bil s 30 točkami najboljši strelec kapetan Jaka Blažič, ki je s temi besedami zaokrožil letošnjo sezono: "Škoda, ker smo ob koncu sezone izgubili položaj med štirimi v ligi ABA. Pot, ki smo jo imeli v Črni gori in Srbiji, nas je izmučila, proti Ciboni nismo bili sveži. Tudi sam prevzemam velik del krivde za tisto tekmo. Verjamem, da smo v letošnji sezoni razveselili kar nekaj košarkarskih navijačev. In v tem slogu bomo nadaljevali."

Trener Jurica Golemac je opozoril na zelo naporen konec s petimi gostovanji v desetih dneh. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Za nami je težka sezona, zlasti končnica, v kateri smo imeli pet gostujočih tekem v desetih dneh," pa je ob koncu lige ABA povedal Golemac, ki bo s fanti vse sile usmeril v slovensko državno prvenstvo in morebitno pokalno tekmovanje, ki bi lahko sledilo takoj po koncu finala.